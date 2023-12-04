Ermeni boksör Vağarşak Keyan gençlerde dünya şampiyonu oldu (Video)

Ermeni boksör Vagharshak Keyan Ermenistan başkenti Yerevan’daki Mika Spor Kompleksinde düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Ermenistan Boks Federasyonu’nun bildirdiğine göre “48 kilo müsabakasında iki kez Avrupa Şampiyonu olan Vagharshak Keyan, Alman boksörle mücadeleye girerek 4-1 skorla gençler dünya şampiyonu oldu.

Ermeni boksör 3. raundda Alman rakibini nakavt etti.

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https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/04/Ermeni-boksör-Vağarşak-Keyan-gençlerde-dünya-şampiyonu-oldu/263288