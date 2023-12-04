Ermeni atıcı Elmira Karapetyan, Polonya’da düzenlenen uluslararası turnuvanın birinci oldu

Ermenistan Atıcılık takımı Polonya’da düzenlenen uluslararası turnuvada başarılı performanslarını sürdürüyor.

Ermenistan Milli Takımının sporcusu Elmira Karapetyan, Polonya Açık Kaliber uluslararası turnuvasında kadınlar 10 metre tabanca müsabakasında finale çıkarak turnuvanın galibi oldu. Karapetyan finalde 237,6 sonuç elde etti.

Daha önce, Polonya Açık Kaliber Uluslararası Turnuvasında Ermenistan takım üyeleri Benik Khlghatyan ve Elmira Karapetyan, karma 10 metre tabanca yarışmasında finale çıkmış, burada Letonya takımına yenilerek gümüş madalya kazanmışlardı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/12/04/Ermeni-atıcı-Elmira-Karapetyan-Polonya/263280