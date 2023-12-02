Papa’dan iklim değişikliğinden etkilenen yoksul ülkelerin borçlarının silinmesi çağrısı

Alain Türk

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, COP28’de bir araya gelen dünya liderlerine iklim değişikliği karşısında bir atılım gerçekleştirmeleri ve etkilenen yoksul ülkelerin borçlarını silmeleri çağrısında bulundu.

Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin, BAE’de düzenlenen COP28 Taraflar Konferansı kapsamında Küresel İklim Eylemi Zirvesi’nin ikinci gününde Papa adına yaptığı konuşmada, “Ben yanınızdayım çünkü çevreyi yok etmek Allah’a hakaret” dedi.

Papa, dünya liderlerini küresel ısınmayla mücadele etmek için bir atılım çağrısında bulunarak şu açıklamayı yaptı:

“Kardeşlerim, sadece kısmi bir rota değişikliği değil, birlikte ilerleme sağlamanın yeni bir yolu olan bir atılım yapmak gerekiyor.”

Papa ayrıca iklim değişikliğinden etkilenen yoksul ülkelerin borçlarının silinmesi çağrısında da bulundu.

Papa, sağlık durumu nedeniyle COP28’e katılamadı.

Dünya İklim Eylemi Zirvesi’nin ikinci günü, COP28 Taraflar Konferansı kapsamında liderlerin, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla başladı.

Zirve, devlet ve hükümet başkanlarının ülkelerinin iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele ederek Dünya sıcaklığını 1,5 derecede tutma planlarını duyurmasının ardından bugün çalışmalarını sonlandırıyor.

https://tr.al-ain.com/article/papa-yoksul-ulkelerin-borclari