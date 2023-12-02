Kürt vekil sözünde durdu: Kürtçe Almanya’da üniversitede okutulacak

Berlin (Rûdaw) – CDU Milletvekili Seyran Papo, seçimlerden önce seçmene verdikleri sözü tutarak Almanya’daki Kiel Üniversitesi’nde Kürtçe kurslara başlandığını söyledi. Papo, “Kürtçenin Kiel bölgesinde resmi eğitim dillerinden biri olması için önümüzdeki Nisan’da kampanya yürüteceğiz” dedi.

Almanya’nın Kiel Üniversitesi’nde ilk Kürtçe kurslara, Kürt Milletvekili Seyran Papo’nun çabaları sonucu Cuma günü başlandı.

Rûdaw’a konuşan Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Seyran Papo, Schleswig-Holstein eyalet meclisi seçimlerinden önce seçmenlerine verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirtti.

Projenin detayları hakkında konuşan Papo, “Seçimlerden önce Kürtçenin okullarda yada üniversitede okutulacağına dair sözümüz vardı. Bu benim ve partim CDU’nun öncülüğünü yaptığı bir proje. Bir ay önce start verdik ve ilk önce derslerin nasıl geçeceğini öğrenmek için test yaptık. Çok iyi geçti. Öğretmenimiz İbrahim Şêxo’nun verdiği derslere eyalette okuyan öğrenciler büyük ilgi gösterdi. 30 öğrenci daha kursa katılmak için başvuruda bulundu” dedi.

Papo, “Projemiz devam edecek ve Kürtçenin Kiel bölgesinde resmi eğitim dillerinden biri olması için önümüzdeki Nisan’da kampanya yürüteceğiz. Schleswig-Holstein eyaletinde, Kiel bölgesinde yedi dil okutuluyor. İngilizce, Fransızca, Türkçe ve diğer diller. Kürtçenin de resmi dil olarak okutulması için kampanya düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Seyran Papo, 7 Nisan 1988’de Şırnak’ın Cizre ilçesinden bir ailenin çocuğu olarak Almanya’da doğdu.

2015’ten sonra Kuzey Almanya’daki mahkemelerde yeminli tercüman olarak çalıştı.

Siyasi hayatına CDU’da başlayan Papo, Kiel bölge yönetim kurulu üyesi oldu. 2019’da CDU’da entegrasyon ve mülteci politikasından sorumlu oldu.

Partisinde 2022’de eyalet meclisine seçildi.

https://www.rudaw.net/turkish/world/021220234