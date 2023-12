İsrail’e “bizim için öldürme” diyen Amerikalı Yahudiler: Hannah Arendt’ten Einstein’a 75 yıllık miras

Batı Filistin’de katledilen çocuklara sırtını dönmüşken yüzlerce Amerikalı Yahudi İsrail’i ve Netanyahu’ya destek veren Biden hükümetini protesto etmek için Kongre’yi, tren garlarını, Noel pazarlarını, köprüleri basıyor, Filistinliler için dua ediyor, gözaltına alınma pahasına oturma eylemi yapıyor. İsrail’e “bizim için öldürme” diyen Amerikalı Yahudiler, 1948’de İsrail bağımsızlığını ilan ettiğinde ABD’yi yükselen İsrail radikal sağına karşı uyaran Hannah Arendt ve Albert Einstein gibi liberal sol Amerikalı Yahudilerin mirasını yaşatıyor. Barış için Yahudi Sesi örgütü de New York’ta anti-siyonist Hasidik Yahudi cemaatleri gibi dini argümanları kullanarak İsrail’i eleştiriyor, liberal sol gençlerin yoğun katılımıyla kitle eylemleri düzenliyor. İsrail’e koşulsuz destek veren Biden’ın, Arendt’in sancağını devralan Amerikalı Yahudileri ne zaman dikkate alacağı meçhul. Fakat kendi kavmine karşı çıkabilecek kadar vicdanlı insanların sesi dünyanın hiçbir yerinde kısılmadıkça işlerin daha da kötüye gideceği, geçmişteki acıların tekrar tekrar yaşanacağı kesin.

Yunus Emre Erdölen

İsrail kurulmadan önce Deir Yassin, Batı Kudüs’te bulunan 600 kişilik küçük bir Arap köyüydü. İngiliz mandasındaki Filistin’deki çoğu Arap köyü gibi Yahudi köyleriyle komşuydu. Fakat 1948 gibi kaotik bir dönemde Yahudi köyleriyle komşu diğer Arap köylerinin aksine Deir Yassin oldukça sakindi. Zira Deir Yassin sakinleri komşu Yahudi köyü Givat Shaul ile anlaşma yapmış, Arap milisler köylerine geldiği zaman komşularına haber vermeyi kabul etmiş, karşılığında da Kudüs’e giderken güvenli geçiş hakkı elde etmişti. Deir Yassin köylüleri, Arap milisler gündüz vakti geldiği zaman iki beyaz çamaşırın ortasına siyah bir çamaşır asıyor, geceleyin ise fener ışıklarıyla haber veriyordu, böylece Yahudi komşuları olası bir saldırıya karşı tedbir alabiliyordu.

9 Nisan 1948 sabahı kamyon kasalarına doluşan onlarca eli silahlı milisler Deir Yassin’e girdi. Sivil kıyafetli eli silahlı milislerin Arap olması durumunda, anlaşma gereği Yahudi komşularına haber vermeyi planlayan köylüler yataklarından kalktı ve dışarı çıktı, fakat hiçbiri evlerine bir daha giremedi. Gelenler İngiltere’nin de terörist olarak kabul ettiği Siyonist paramiliter İrkud örgütü üyeleriydi. Radikal sağcı Menachem Begin liderliğindeki İrkud, sadece bugünkü İsrail topraklarında değil, Ürdün Nehri’nin doğu yakasındaki Ürdün’ü de içeren topraklarda Büyük İsrail’i kurmak isteyen faşist bir örgüttü. Sivilleri öldürüyor, köyleri basıp çoluk çocuk katlederek Filistinlileri göçe zorluyordu.

Komşu köylerle barış anlaşması gereği Arap milis veya ağır silah barındırmayan savunmasız Deir Yassin köylüleri, İrkud için kolay bir hedefti. Amaçları oldukça netti: Bölgede yaşayan Filistinlileri korkutup kaçıracak kadar korkunç bir katliam, terör saldırısı. Bu amaca ulaşmaları çok zor olmadı. Köylüler kendilerini savunacak silahlara veya milislere sahip değildi.







Deir Yassin katliamından sağ kurtulan kadınlar ve cesetler

İrkud teker teker köy evlerine girdi, Filistinli köylüleri öldürmeye başladı, teslim olanlar da duvarlara dizilip vuruluyordu. Çoğu kadın ve çocuk yaklaşıkm100 Filistinli sivil vahşice katledildi, bir binaya doldurulan esirler yakılmak üzereyken, katliama tanık olan Yahudilerden Meir Laip’in anlattıklarına göre Deir Yassin ile barış anlaşması yapan Givat Shaul’dan gelen Hasidik Yahudileri İrkud’u engelledi: “Bizim bir anlaşmamız vardı, barış içinde yaşıyorduk.” diyerek İrkud’u durdurdu. Toplu bir şekilde yakılmaktan kurtulan esir köylüler İrkud tarafından kamyon kasalarına konuldu, Kudüs’teki Yahudi mahallerinde savaş ganimeti gibi gezdirildi, aşağılandı.

Deir Yassin katliamı, 700 bin Filistinlinin doğduğu topraklardan, köylerinden, zeytinliklerinden sürüldüğü Nakba’nın başlangıcıydı.







Nakba tehciri

Deir Yassin katliamından bir ay sonra İsrail bağımsızlığını ilan etti. İrkud lağvedildi ve silahları, milisleriyle birlikte İsrail ordusuna katıldı. İrkud’un Menachem Begin liderliğindeki siyasi kanadı ise radikal sağcı bir faşist parti kurdu: Herut (Özgürlük) Partisi. Parti Arap devletleriyle ateşkes yapan İsrail hükümetine karşı çıkıyor, Gazze ve Batı Şeria’dan Filistinlilerin tamamen sürülmesini savunuyor, hatta Ürdün Krallığı’nın da Büyük İsrail’e katılması gerektiğini söylüyordu. Eski bir faşist terör örgütünün siyasi uzantısı Herut, kurucu meclis seçimlerinde %11.5 oy alarak 14 vekille İsrail parlamentosu Knesset’e girmeyi başardı. Her ne kadar ülkenin kurucu elitleri sol ve merkez sol Siyonistlerden oluşsa da radikal sağcı Herut ilk seçimlerden itibaren varlığını göstermişti.







İrkud’un ve Herut’un lideri Menachem Begin

Menachem Begin’in seçimlerden önceki en önemli hamlelerinden biri, radikal imajını yıkmak için ABD’yi ziyaret etmesiydi. Begin, terör örgütü lideri olarak görüldüğü İngiltere’ye giremiyordu, fakat İsrail’e kurulduğu ilk günden itibaren en çok destek veren ABD’ye ziyareti için yeşil ışık yakılmıştı. Menachem Begin, ABD’yi ziyaret ederek İsrail’in müttefikleriyle ilişkileri kuvvetli bir isim olduğunu göstermek, Amerika’daki Siyonist lobilerin, grupların desteğini almak istiyordu. Zaten İsrail’in kurulmasıyla birlikte dünya Filistinlilerin acılarını her zamanki gibi çoktan rafa kaldırmıştı.







Albert Einstein ve Hannah Arendt

Fakat Deir Yassin’de yaşananları unutmayanlar da vardı. Aralarında Hannah Arendt ve Albert Einstein gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 30 Amerikalı Yahudi haham, yazar, gazeteci, akademisyen ve kanaat önderi New York Times’da bir ilan yayınladı. New York Times editörlerine hitaben yazılan bu mektupta İrgun ve Menachem Begin’in kanlı sicili anlatılıyor, terörist ve faşist oldukları hatırlatılıyordu. Aralarında New York’taki Sefarad sinagogu hahamlarından Jessurun Cardozo’nun da bulunduğu liberal sol Amerikalı Yahudilerin uyarısı oldukça netti: Menachem Begin, Mussolini’yi örnek alan bir faşistti, Amerika ziyaretine izin verilmesi bu faşist hareketi normalleştiriyordu, “geçmişte yaptıkları gelecekte yapacaklarının da sinyallerini veriyordu”, bu nedenle Begin’in bugün ABD kamuoyuna verdiği ılımlı mesajlara güvenmemek, tedbir almak gerekiyordu.







2 Aralık 1948 tarihli New York Times sayısında yayınlanan bildiri

Bağımsız bir Yahudi devletinin kurulduğu, korkunç bir insanlık suçu olan Holokost’un ardından bütün Yahudilerin kenetlendiği 1948 gibi bir zamanda kendi kavimlerini sert bir şekilde eleştiren bu 30 Amerikalı Yahudi’nin uyarısı dikkate alınmadı, mektuba imza atanlar “hainlikle”, “Amerikalılaşmakla”, “self-hate Jew” (kendinden nefret eden Yahudi) olmakla suçlandı. Fakat tarih her zamanki gibi tekerrür etti ve Arendt’in, Einstein’in iç görülü kehanetleri gerçekleşti.

ABD ziyaretinden 25 sene sonra Menachem Begin liderliğinde sağ ve radikal sağ partiler, sol partilere karşı birleşerek yeni bir sağ parti kurdu: Likud (Konsolidasyon). Likud merkez sağdan radikal sağa geniş bir sağ koalisyonun vücut bulmuş haliydi. Artık her seçimde birinci veya ikinci oluyor, koalisyonlara giriyordu. Benjamin Netanyahu liderliğinde Likud, kısa bir süreliğine 1996 seçimlerinde hükümete girdi, sonrasında 2009 seçimlerinden itibaren günümüze kadar neredeyse aralıksız bir şekilde İsrail’i yönetti.







İsrail Başbakanı Netanyahu, 2014 yılında Menachem Begin Hafıza Merkezi’nde Likud üyeleriyle bir toplantı yapıyor

Ne acı ki 75 yıl sonra bugün, 1948’de Deir Yassin köyünü basan İrkud’un halefi Likud’un lideri Netanyahu, Deir Yassin katliamından sonra Nakba’da Filistin’i terk ederek Gazze’deki mülteci kamplarına sığınmış Filistinli sivillerin bombalanması için “vur emri” veriyor, binlerce masum insanı katlediyor, her gün korkunç katliamlara imza atıyor.







New York’taki Grand Central tren garını basan Amerikalı Yahudiler toplu bir şekilde gözaltına alınıyor

Özellikle Batı’nın sessizliğine rağmen, dün Hannah Arendt’in, Albert Einstein’in en sert şekilde karşı çıkıp, dünyayı uyardıkları gibi bugün de liberal sol Amerikalı Yahudiler dışlanmak, soyutlanmak, yaftalanmak pahasına İsrail’i protesto etmeye devam ediyor.

Bu sefer bu protesto sadece gazete ilanlarıyla sınırlı değil, İsrail’in Gazze bombardımanı başladığından beri Hannah Arendt, Einstein gibi isimlerden ilham alan Jewish Voice for Peace (Barış için Yahudi Sesi) örgütü ABD Kongresi’ni, tren garlarını, köprüleri basıyor, Biden hükümetine kalıcı ateşkes çağrısı yapması için baskı kuruyor, gözaltına alınma pahasına oturma eylemleri düzenliyor.

Arendt’in, Einstein’in mirası 75 yıl sonra yine New York sokaklarında yankılanıyor, İsrail yönetimini rahatsız ediyor.

New York’tan yükselen “Barış için Yahudi Sesi”

İsrail’in Filistinlilere yönelik zulmünü eleştiren, İsrail’in Yahudilerin üstünlüğüne dayalı bir apartheid rejimi olduğunu söyleyen New Yorklu sol liberal, seküler Yahudilerin 1996 yılında kurduğu Barış için Yahudi Sesi örgütü, kısa bir zaman içerisinde iklim aktivistti ve feminist Naomi Klein, toplumsal cinsiyet alanında uzmanlaşan akademisyen Judith Butler, sosyalist Noam Chomsky, eşcinsel tiyatro yazarı Tony Kushner başta olmak üzere ABD’nin önde gelen anti-siyonist Yahudi aydınlarını bünyesinde topladı.







Judith Butler ve Noam Chomsky

Örgüt için kırılma noktası 2014 yılı oldu. İsrail’in yine Gazze’yi yoğun bir şekilde bombaladığı ve çoğu sivil 2 binden fazla kişiyi katlettiği 2014 yılında, Barış için Yahudi Sesi’nin e-posta listesinin abone sayısı %37, sosyal medyadaki takipçi sayıları 200 bin kişi arttı, 18 şehirde yeni şube açıldı. California ve New York gibi şehirlerde yaşayan, çoğunluk Doğu Avrupa göçmeni seküler ve sol orta sınıf Yahudi ailelerinin eğitimli, akademisyen ve sol görüşlü liberal çocuklarının kurduğu örgüt zaman içerisinde ünlü isimlerin, gençlerin de eylemlere destek vermesiyle etkili bir kitle örgütüne dönüştü. İsrail’in ayrımcı politikalarının, Gazze’ye yönelik saldırılarının durması için büyük eylemler yapan ve sosyal medyada içerikler üreten Yahudi Sesi üyeleri, barış ve diyalog odaklı proje önerileriyle Rockerfeller, Charles Schwab gibi vakıf ve şirketlerden de bağış alarak etki alanını genişletti. İsrail medyası her ne kadar Barış için Yahudi Sesi’ne bağış yapanları kınasa da barış ve diyalog için kurulan bir örgütün başvurusunu reddetmek, Yahudilerden oluşan bir kuruma “antisemitist” diyebilmek pek kolay değildi.







Yahudi Sesi’nin bağışçılarından biri de Ben & Jerry’s dondurmaları. Şirketin Yahudi kurucuları, Filistin destekçisi Amerikalı Yahudi senatör Bernie Sanders’in yakın dostları. Ben & Jerry’s geçen sene İsrail’in Batı Şeria işgalini protesto etmek için ürünlerinin İsrail’deki satışını durdurdu ve boykot kampanyasına katıldı.

Barış için Yahudi Sesi, şu anda Amerika’da Biden yönetiminin İsrail’e şerhsiz desteğini en sert ve etkili şekilde eleştiren baskı grubu. Özellikle İsrail’i eleştiren herkesin “antisemitist” olarak yaftalandığı bir ortamda, bütün eylemlerde en önde yer alarak hem Arap ve Müslüman Amerikalılara alan açıyor hem de İsrail’i insan hakları ve hukuk diline dayanan bir söylemle eleştiriyorlar. ABD’nin ilk Filistinli Kongre üyesi Rashida Tlaib, Kongre’de İsrail’i eleştirdiği için kendi partisinden verilen destek oylarıyla sansür cezası alırken Barış için Yahudi Sesi üyeleri Tlaib’e destek veriyor, mitinglerine çağırıp mikrofon uzatıyor, sesini Amerika’ya duyurmasına yardımcı oluyorlar.

Özellikle Holokost, soykırım ve antisemitizm üzerine çalışan Yahudi akademisyenler, bu tür eylemlere katılarak İsrail’in bu kavramları Filistinlilere etnik temizlik uygulamak için kullandığını anlatıyor, İsrail’in resmi devlet söylemini ters yüz ediyor.







Dini inançları gereği Mesih gelene kadar İsrail’in kurulmaması gerektiğine inanan New Yorklu Hasidik Yahudiler

Her ne kadar özellikle sayıları az olmasına rağmen New York’ta etkin bir anti-siyonist Hasidik cemaati olan Neturei Karta üyeleri kadar olmasa da Barış için Yahudi Sesi de seküler bir hayat tarzı benimsemelerine rağmen Yahudi dinine atıf yaparak ikna edici bir barış söylemi kuruyor. Bu söylemin en iyi örneğini New York’taki tren garı eylemine katılarak gözaltına alınan 81 yaşındaki akademisyen Rosalind Petchesky’nin konuşmasında bulmak mümkün. Rosalind, Şabat gününde Filistin için dua edeceğini söylüyor ve Yahudi felsefesinde öldürmenin günah olduğunu vurguluyor.

VİDEO HABER | 81 yaşındaki Yahudi Amerikalı profesör Rosalind Petchesky, barış ve ateşkes isteyen Yahudilerin New York'taki oturma eyleminde gözaltına alındı:



“Filistinliler 75 yıldır baskı altında. Bu durmalı. İsrail’den daha yaşlıyım. Şabat’ta adalet için dua edicem.” pic.twitter.com/OmSkLsAumX — serbestiyet (@serbestiyetweb) October 30, 2023 Sadece bununla sınırlı kalmıyorlar. Eylemlerde sol görüşlü hahamlar, dua okuyor, Filistin için ayin düzenliyor, Tevrat’tan alıntılarla İsrail’i eleştiriyorlar. Özellikle sol görüşlü ve liberal kentli Yahudiler, eşcinsel evliliklerin onaylandığı, kadınların da haham olabildiği cemaatler kurarak, İsrail’in sert bir şekilde eleştirildiği sinagoglarda bu tür söylemleri geliştiriyor, böylece 1968 kuşağı seküler Yahudi solcu aydınlarının söylemleri dini motiflerle buluşma imkanı yakalıyor. İsrail’deki sağcılar ve ABD’de yaşayan Siyonist Yahudiler ise bu tutumu “dinden çıkma” ve “vatana ihanet” olarak görüyor, “liberal salak” anlamına gelen “libtard” sözcüğüyle çelişki olduklarına inandıkları bu tutumu kınıyor, tekfir ediyor. Yahudi Sesi ise bu tepkilere karşı bütünlük bir söylem kurmak için sol görüşlü liberal hahamlardan oluşan bir Haham Konseyi kurdu ve bu konseyin aldığı kararları uygulamaya, sinagoglardaki hahamları kendilerine katılmaları için ikna etmeye başladı.



Kongre’yi basan Yahudi eylemciler dua ediyor



İsrail medyası ve Amerika’daki sağcı Yahudiler ise, Barış için Yahudi Sesi’nin antisemitist olduğunu söylüyor, bu örgüte destek veren Yahudilere “kendinden nefret eden Yahudi” diyor.

