Köln’deki iftira anıtı kaldırılıyor

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Vatan Partisi’nin 29 Ekim’de Köln’de yaptığı uyarı eylemi sonuç verdi. İftira anıtı kaldırılıyor. Gelişmeyle ilgili açıklama yapan Vatan Partisi Almanya Temsilcisi Deniz Yıldırım, belediyenin kararını kutlayarak konuşma yaptı.

29 Ekim’de, anıtın kaldırılması için düzenlenen uyarı eyleminden.

Almanya Vatan PartisiTemsilciliği’nin çağrısıyla, Türk toplumundan büyük destek alan, Cumhuriyetin 100. Yılında 29 Ekim günü Köln’de, sözde Ermeni soykırımı anıtının kaldırılması için düzenlen uyarı eylemi sonuç verdi. Köln Belediyesi tarafından alınan karar gereği, 7 Aralık 2023 günü yapılacak meclis toplantısında anıtın kaldırılacağı ilan edilecek. Bugüne kadar Türk Dernekleri İnisiyatifi Platformu ve Vatan Partisi Almanya Temsilciliği konunun takipçisi oldu.

Gelişmeyi değerlendiren Vatan Partisi Almanya Temsilcisi Deniz Yıldırım şu açıklamayı yaptı:

“7 Aralık’taki Köln Belediye Meclisi toplantısını yerinde izleyip bir son dakika müdahalesi olmaması ve yasadışı anıtın kaldırılması için gerekli girişimleri başlattık.

“Almanya’da hükümet ortağı Yeşiller Partisi’nin Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, Milletvekili Berivan Aymaz, Deniz Yücel ve Köln’de 29 Ekim günü izinli basın toplantımızı provokasyonla engellemeye çalışan terör örgü destekçilerinin, Köln belediyesine ve yürüyen yargı sürecine baskı yapma girişimleri de böylelikle boşa çıkmıştır. “Yüz binden fazla Türkün yaşadığı Köln’de, hukuksuz ve yasadışı bir şekilde 24 Nisan 2023 tarihinde, geçici izin alınmasına rağmen Hohenzollern Köprüsü’nün yanına kalıcı olarak dikilen sözde Ermeni soykırımı anıtı Belediye kararıyla kaldırılıyor. Köln Belediyesini adaletten yana aldığı karardan dolayı kutluyoruz! Belediyenin anıtı kaldırma iradesi, Türklerle Ermenilerin ve tüm toplumun barış ve huzuruna hizmet edecektir.

‘ERMENİ SOYKIRIMI KARARI’ VEREMEZ!

Yıldırım açıklamanın devamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına dikkat çekti: “AİHM’in Ermeni soykırımı kararı ‘yetkili mahkemeler dışında hiçbir meclisin, böyle bir soykırım kararı vermeye yetkisinin olmadığı’ yönündedir. Türkiye Cumhuriyetini, milletini ve tarihini soykırımcı olarak gösteren bu anıt Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının tanınmaması anlamına gelir. “Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek’in önderliğinde yürütülen mücadele sonucu AİHM’de görülen Perinçek-İsviçre Davası, 15 Ekim 2015’te sonuçlanmıştır. Mahkeme, ‘soykırım suçunun hukuken var olabilmesi için yetkili mahkeme kararının bulunmaması nedeniyle, Ermeni soykırımı olduğunu kabul etmenin mümkün olmadığına, hiçbir meclis, kurum ve oluşumun böyle bir karar alma yetkisinin bulunmadığına’ hükmetmiştir.

AİHM KARARI UYGULANSIN!

Kararın tüm kuruluşlar için bağlayıcı olduğunun altını çizen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: “AİHM’in kararı en önemli dayanağımızdır, Köln Belediyesi için de, Yüksek İdare Mahkemesi için de kesin ve bağlayıcıdır. Karar bu kadar açık ve netken Türk milletini ve tarihini soykırımcı ilan eden bu iftira anıtının varlığı hukuk ve adalet önünde yaşa dışıdır. “Yetkili tüm kurumları Almanya Federal Cumhuriyeti’nin en üst mahkeme olarak tanıdığı AİHM kararına saygılı olmaya davet ediyoruz.”

BELEDİYE BAŞKANI REKER: PROSEDÜRLERE UYMUYOR!

Yıldırım Köln Belediyesinin kaldırma kararını “hukuk ve adalet yerini buldu” şeklinde değerlendirdi. Belediye Başkanı Sayın Henriette Reker zaten “Anıtı şimdilik mevcut yerinde bırakarak kamusal alanın nasıl tasarlanacağına ilişkin kendi kurallarımızı çiğniyoruz.” demişti. Anıtın kanunsuz olduğunu resmi bir yazıyla bizzat açıklamıştı.

‘KÖLN HALKININ BARIŞI İÇİN ANITI KALDIRIN!’

Açıklamanın devamında toplumsal barış ve huzuru ortadan kaldıran provokasyon anıtı için “Köln’deki ‘Soykırımı Hatırlatma İnisiyatifi’ adı altında yürütülen anıt dikme provokasyonuna izin verilerek toplumsal uyum ve barış da ortadan kaldırılmıştır. Ermeniler ve Türkler aynı coğrafyada yaşayan dost iki millettir. Ermeni soykırımı iddiası emperyalist ve tarihi bir yalandır. Soykırım anıtı gibi provokasyonlara hayır diyoruz. Türk ve Ermeni halklarının kardeşliğini kimse bozamayacak” denildi.

‘BİRLİK İÇİNDEYİZ! TÜRK TOPLUMU BAŞARACAK!’

Yıldırım vatanseverleri şu vurguyla göreve çağırdı. “Almanya Türk toplumunu, cumhuriyetine, vatanına ve tarihine sahip çıkmaya 7 Aralık 2023 günü Köln Belediye Meclisi Toplantısına katılacak Vatan Partisi heyetini ve Köln Türk Dernekleri inisiyatifi Platformunu desteklemeye, bu iftira anıtının tamamen kaldırılması ve yeni iftira anıtları dikilmemesi için kamuoyu oluşturmaya çağırıyoruz.”

https://www.aydinlik.com.tr/haber/kolndeki-iftira-aniti-kaldiriliyor-437110