Ermeniler birbirine düştü! ”Gence, Berde ve Mingeçevir’e bombalar attıran Paşinyan!”

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Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de mahkemeye çıkan sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti eski Başbakanı terörist Araik Arutyunyan ifade verdi. Aruyunyan ifadesinde Gence, Berde ve Mingeçevir şehirlerinin bombalama emrini, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın verdiğini söyledi.

Mevlüt Yüksel

Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından geçtiğimiz aylarda yakalanan sözde Ermeni terörist liderler Bakü’de mahkemede hesap veriyor.



SÖZDE DAĞLIK KARABAĞ DEVLETİ ESKİ BAŞBAKANI ARUTYUNYAN MAHKEMEYE ÇIKTI

Bakü’de ilk ifadeyi sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti eski Başbakanı terörist Araik Arutyunyan ifade verdi. Arutyunyan verdiği ifadesinde 2.Dağlık Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’ın Gence, Berde ve Mingeçevir şehirlerinin bombalama emrini, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın verdiğini söyledi.

“BEN KİMİM Kİ? HER ŞEYİ PAŞİNYAN EMRETTİ!”



Terörist Arutyunyan ifadesinin devamında ”Ben kimdim ki orduya emir vereceğim? Bütün emirler Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan geliyordu. Benim liderliğim sadece göstermelikti, bir imajdı. Gence’ye Berde’ye ve Mingeçevir’e bombalar oradan atılmıştı. Böyle bir emir verecek hiçbir yetkili yok, Paşinyan her şeyi emretti, o da bana emretti, Ermenistan’ın sorumluluğundan kurtulmak için oradan ayrıldım ve her şeyi üzerime aldım” şeklinde konuştu.



“AZERBAYCAN VATANDAŞI OLMAK VE BURADA YAŞAMAK İSTİYORUM…”

Medyanın yoğun ilgi gösterdiği mahkemede Araik Arutyunyan’ın şaşırtan bir ifade daha verdiği görüldü. Karabağ’daki ayrılıkçı sözde Ermeni devletinin eski lideri Araik Arutyunyan, Azerbaycan’da kalıp ülkenin vatandaşı olmak istediğini söyledi. Arutyunyan ”cezamı çektikten sonra hayatıma Azerbaycan vatandaşı olarak devam etmek istiyorum” diyerek 3 kızını ve eşini de getirmek istediğini belirtti.

https://www.superhaber.com/ermeniler-birbirine-dustu-gence-berde-ve-mingecevire-bombalar-attiran-pasinyan-haber-473569