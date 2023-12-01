Bavyera Katolik Kilisesi’nden AfD’ye mesafe

Katolik Kilisesi, aşırı sağcı parti AfD ile arasına çizgi çekti. Münih Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx (70), kilise makamlarında hiçbir AfD destekçisi istemediklerini belirtti.

KONU, Freising Piskoposlar Konferansı’nın sonbahar toplantısında gündeme geldi. Kardinal Reinhard Marx, burada yaptığı açıklamada, AfD’nin ve tutumunun Katolik Kilisesi’nin değerleriyle bağdaşmadığını, Hıristiyanların anayasa karşıtı tutum sergileyen bir partiye oy vermelerinin ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi. Ancak Marx’in bu açıklamasının sonuçlarının ne olacağı belli değil. Açıklamanın, AfD destekçilerinin kilisede görev alıp alamayacağı konusunda şimdilik bağlayıcı kuralları olmayacağı belirtildi. Bu konuya da netlik getiren Marx, “Şu anda yazılı kurallar koymakta tereddüt ediyorum” diyerek daha çok yerel düzeyde sorumluluk alınması gerektiğini belirti. Kararın, mahalle piskoposlar konseylerinde alınması bekleniyor.

‘HERKES İKNA OLDU’

Bavyera’daki Katolik Kilisesi’nde Kardinal Reinhard Marx’ın sözünün bir ağırlığı bulunuyor. Freising Piskoposlar Konferansı, Bavyera’daki yedi piskoposluğu bir araya getiriyor ve başkanlığını da Münih Başpiskoposu yürütüyor. AfD, ekim ayında yapılan Bavyera seçimlerinde yüzde 15’e yakın oy alarak en güçlü üçüncü parti olmuştu. Marx, Piskoposlar Konferansı’nda yaptığı konuşmasında, “Herkes bu sonuç karşısında şoke oldu. Aşırı sağcılığa karşı net bir çizgi çizilmesi gerektiğine ikna oldu” dedi.

https://www.hurriyet.com.tr/avrupa/bavyera-katolik-kilisesinden-afdye-mesafe-42369587