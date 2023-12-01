Aksaray’da 12. yüzyılın mumyaları sergileniyor

Aksaray Müzesi’nde Türkiye’nin tek mumya bölümünde, 12. yüzyılda mumyalanan insan, çocuk, bebek ve kedi mumyaları sergileniyor. Mumyaların yapılma teknikleri ve özellikleri hakkında bilgi veren müze müdürü, bu mumyaların özel tekniklerle korunduğunu belirtti.

Yetişkin, çocuk, bebek ve kedi mumyası Türkiye‘nin tek mumya müzesi Aksaray’da ziyaretçilere sergileniyor

AKSARAY – 12. yüzyılda sevdikleri tarafından mumyalanan insan, çocuk, bebek ve kedi mumyaları Türkiye’nin ilk ve tek mumya bölümüyle Aksaray Müzesi‘nde sergileniyor. Kiminin dişleri, kiminin de saçları hala korunmuş olan 13 adet mumya ilgi çekiyor.

Aksaray yöresinde yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan yetişkin insan, çocuk, bebek ve kedi olmak üzere toplam 13 adet mumya Aksaray Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

Mumya bölümü bulunan Türkiye’nin tek müzesi

Mumyaların özel bölümlerde muhafaza edilerek sergilendiğini anlatan Aksaray Müze Müdürü Yusuf Altın, Aksaray Müzesi’nin Türkiye’de ilk ve tek mumya bölümüne sahip olan müze olduğunu kaydetti. Niğde ve Amasya Müzesi’nde mumya bulunduğuna değinen Altın, “Mumya bölümü olarak biz Türkiye’de tek müzeyiz. Daha önce bizim bölgemizden çıkan bir rahibe mumyası var ve bu geçmiş yıllarda Aksaray Müzesi’nin Niğde’ye bağlı olması nedeniyle Niğde Müzesi’ne gönderilmişti. Bir de Amasya Müzesi’nde var ama bunlar tek tiptedir. Tek olan mumya bölümü bizim Aksaray Müzemizde ziyaretçilerimize özel olarak sergileniyor” dedi.

“Mumyalar milattan sonra 12. yüzyıla ait”

Mumyaların yapılma teknik ve özelliklerinin birbirlerinden farkı olduğunu ifade eden Yusuf Altın, “13 adet mumyamız bulunmaktadır. Bu mumyalar yapılma teknikleriyle, özellikleriyle birbirinden ayrıdır. Bunlar daha çok milattan sonra 12. yüzyıldaki mumyalar. Bu mumyalar Ihlara Vadisi, Çanlı Kilise ve Topakkaya beldesi bölgesindeki ören yerinden çıkarılmış. Mumyalar müzemizin kurtarma çalışmalarıyla çıkarılmış ve bazıları ise yasa dışı yapılan kazılardan çıkarılarak müzemize kazandırılmıştır. Mumyalama tekniği diğer Mısır‘daki mumyalama tekniklerinden farklı bir tekniktir. Bu tekniği şöyle özetleyebiliriz; Mısır’daki bizim Orta Asya‘daki, İslamiyet’e girmeden önceki Türk geleneklerimizde mumyalama tekniğini biz kullanıyorduk. 3. ve 4. yüzyılda Anadolu’ya gelen Hristiyanlaşmış olan Türk bölgelerinde bu mumyalama adeti devam etmiştir. Ölüye saygı bakımından daha sonra bölgede yaşayan Hristiyanlar da mumyalama tekniğini devam ettirmiştir” diye konuştu.

“Mumyalar ölen kişinin iç organları çıkartılarak yapılmış”

Mumyaların yapılış ve özelliklerine değinen Müze Müdürü Altın, “Bu mumyalama nasıl oluyor? Kişi öldükten sonra iç organları çıkartılıyor. Bal mumu ve benzeri değişik kimyasal maddelerden beslenilerek vücudun üzerine tamamen bir tabaka sarılıyor. Daha sonra kefenlenerek, kumaşla üzeri örtülerek üstü kapaklı bir şekilde yapılıyor. Biz bunları bu şekilde görüyoruz” şeklinde konuştu.

“13 mumya özel tekniklerle donatılmış bölümlerde korunuyor”

Mumyaların belirli sıcaklıktaki bölümlerde korunduğunu dile getiren Altın, “Şu anda biz bu mumyalarımızı burada özel tekniklerle, özel klima teknikleriyle mumya bölümümüzde 21 ile 23 derece arasındaki sıcaklıkta koruyoruz. Her yıl bunların bakım ve onarımlarını yapıp koruyoruz. Burada 13 adet mumyamız var. Bunlardan birisi yetişkin erkek mumyası, çocuk mumyaları, 7-8 yaşlarında çocuk mumyamız var ve bebek mumyalarımız var. Ayrıca çok enteresandır ki hayvan sever vatandaşlarımızın çok ilgi gösterdiği, özelikle çocukların çok ilgi gösterdiği kedi mumyamız var. Kedi mumyamızda kişi sevdiğiyle olduğu için sevgisinden kedisini mumyalaştırmış. O da ziyaretçilerimiz tarafından büyük ilgi görmektedir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

https://www.sondakika.com/kultur-sanat/haber-aksaray-da-12-yuzyilin-mumyalari-sergileniyor-16584180/