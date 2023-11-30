Üç Horan Vakfı seçimi iptal edildi

Beyoğlu Üç Horan Vakfı yönetimi için 12 Mart’ta yapılan seçim, Simon Çekem başkanlığındaki eski yönetimin yaptığı başvuru üzerine iptal edildi. Kararda İstinaf yolu açık. Taraflar gerekçeli karar açıklanmadan kapsamlı bir değerlendirme yapmama eğiliminde. Davayı açan Simon Çekem “Aday olmayacağım” derken mevcut yönetim “Görevimizin başındayız” açıklaması yaptı.

Seçim öncesinde seçmen sandıklarının kısıtlı bölgelere konulmasına ilişkin toplumdan gelen yoğun şikayetler üzerine, eski yönetim tarafından oluşturulan Seçim Tertip Heyeti çekilmiş, VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) tarafından yeni bir Seçim Tertip Heyeti oluşturulmuştu. Seçime bu heyet ile birlikte gidilmiş, seçimi Aksel Topalyan başkanlığındaki yeni liste büyük farkla kazanmış, eski yönetimin listesi seçimi kaybetmişti.

Bu süreçte Simon Çekem hem şahsı hem de yönetim adına seçimin iptal edilmesi talebiyle dava açmıştı. Davada Vakıflar Genel Müdürlüğü davalı konumunda.

Asliye Hukuk Mahkemesi 29 Kasım’da davayla ilgili kısa kararını açıkladı.

Kararda şöyle dendi:

“1-Davanın KISMEN KABULU ile davalı idarenin, davalı idare tarafından oluşturulan Seçim Tertip Heyetine davacı vakıf yönetim kurulunun 11 asil ve 6 yedek üye seçiminin yapılması yönünde verdiği yetki ile bu yetkiye binaen 12/03/2023 tarihinde yapılan Vakıf Yönetim Kurulu Seçiminin IPTALINE, fazlaya ilişkin talebin REDDİNE,

2-Sair hususların gerekçeli kararda açıklanmasına,

Dair, Davacı vekilinin ve Davalı vekilinin yüzüne karşı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 341. ve 345. Maddeleri uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize ya da başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde İSTİNAF Kanun Yolu açık olmak üzere karar verildi.”

Çekem: Aday olmayacağım

Çekem, Agos’a yaptığı açıklamada mahkemenin verdiği kararın doğru olduğunu söyledi. Davayı seçim sürecinde açtığını ifade eden Çekem, seçimin yeniden yapılması halinde aday olmayacağını da açıkladı.

Çekem şöyle konuştu:

“Yasal olmayan bir karar vardı, mahkeme de doğru bir karar verdi. Devlette bir karar mekanizması var, bu cemaat tek elde olan bir mekanizma değil. İptal kararı verdi, karar yazıldıktan sonra belli olacak her şey.

Seçim yeniden yapılacak. Yeni adaylar çıkar, yeni insanlar çıkar ortaya. Cemaat ne derse odur. Ben aday değilim, aday olmayacağım. Kanunsuzluğu önlemek için böyle bir dava açtık. Cemaatimiz neyi isterse ona karar verecektir. Kimse kimsenin adamı olamaz, cemaat belirler.

Davayı Seçim Tertip Heyeti oluşturulduktan sonra açtım, kanunlara uymadan kararlar verildi ve hukuksuz kararlar verildi. Seçim tertip heyetinin görevleri belli, kendi kendine görevler belirleyemez. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra her şey netleşecek.”

Mevcut yönetim: Görevimizin başındayız

Üç Horan Vakfı’nın 12 Mart 2023’te göreve gelen yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise şöyle dendi:

“Vakfımızın 12.03.2023 tarihinde gerçekleşen yönetim kurulu seçimlerinin iptal edilmesi talebiyle ikame edilen dava hakkında yerel mahkemece kısmen kabul kısmen ret kararı verildiği kamuoyuna yansımıştır. Yerel mahkemenin söz konusu kararı kesinleşmemiş olup, istinaf kanun yoluna açıktır. Konuya ilişkin detaylı açıklama gerekçeli karar yazılmasından sonra yapılacaktır. Yönetim kurulumuz çalışmalarına görevi başında ilk günkü şevkiyle devam etmektedir. Toplum ve kamuoyumuza saygıyla duyurulur.”

Ne olabilir?

Mahkemenin kararıyla bundan sonraki sürecin nasıl şekilleneceği henüz netleşmiş değil. Dava VGM’ye karşı açıldığı için VGM’nin İstinaf’a başvurması ihtimal dahilinde. Bu durumda vakfı uzun bir yargı süreci bekleyebilir. Konuya yakın isimler bu çerçevede yakın zamanda yeni bir seçim beklemiyor. Ancak İstinaf’ın kararı hızla onaması ya da VGM’nin karara itiraz etmemesi durumunda yakın zamanda yeniden seçim olabilir. Gerekçeli karar henüz yayınlanmadığı için mahkemenin hangi dayanaklarla seçimi iptal ettiği net değil.

Agos