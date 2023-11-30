Ermenistan, bölgedeki ilk yapay zeka süper bilgi işlem merkezine sahip olacak

Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Hakob Arshakyan, bölgedeki ilk yapay zeka süper bilgi işlem merkezinin Ermenistan’da açılacağını söyledi.
Merkezi kurmak için sağlanacak finansman yaklaşık 8.5 milyon ABD doları olacak.
Proje, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Nisan ayındaki toplantısında NVIDIA yöneticisi Jensen Huang ile görüşüldü.
Arshakyan, hükümetin, yapay zeka süper bilgi işlem merkezi projesini 2024 devlet bütçesine dahil etme önerisini onayladığını ve teklifin parlamentoya gönderileceğini ifade etti.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/30/Ermenistan-yapay-zeka/263172
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