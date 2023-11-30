Azerbaycan ile Ermenistan sınır belirleme komisyonları, toplantıların yönetmeliği üzerinde anlaştı

30 Kasım’da Ermenistan ile Azerbaycan sınırının İjevan-Ghazakh bölgesinde Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan ve Azerbacyan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev’in başkanlık ettiği Ermenistan ile Azerbaycan sınır komisyonlarının beşinci toplantısı yapıldı.

Toplantıda, sınır belirleme ve bir dizi organizasyonel prosedürlerin ele alındığı belirtilen açıklamada, “Taraflar, devlet sınırlarının belirlenmesi ve sınır güvenliği konularında komisyonlar arasında ortak çalışma toplantılarının düzenlenmesi ve düzenlenmenin yönetmelik metni üzerinde anlaşmaya vardı.” ifadeleri kullanıldı.

Sınır belirleme ve sınır güvenliği konularında da görüş alışverişinin yapıldığı aktarılan açıklamada, komisyon toplantılarının yoğunlaştırılması konusunda mutabakat sağlandığına işaret edildi.

Açıklamada, tarafların bir sonraki toplantısının yer ve zamanının, çalışma düzenine göre belirlenmesi konusunda görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/30/Azerbaycan-Ermenistan-sınır-belirleme-komisyonları/263178