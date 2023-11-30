Ararat Mirzoyan ve Antony Blinken Güney Kafkasya’daki güvenlik durumunu görüştü

29 Kasım’da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la görüştü. Toplantı AGİT bakanlar konferansı çerçevesinde Üsküp’te gerçekleşti. Güney Kafkasya’nın güvenlik ve istikrarına ilişkin konular ele alındı. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecindeki son gelişmelere değinildi. Ararat Mirzoyan, Azerbaycan’ın gösterdiği yapıcı olmayan tutuma, Dağlık Karabağ’da yürütülen etnik temizliğe ve mevcut insani sorunlara rağmen, Ermenistan’ın bilinen ilkelere uygun olarak barış anlaşması taslağına ilişkin önerileri Azerbaycan’a ilettiğini vurguladı. Azerbaycan’ın ilkelere net bir şekilde bağlı kalması durumunda proje anlaşması yönünde önemli ilerleme kaydedilmesinin mümkün olacağını kaydetti. Bölgesel programlara değinilen Bakan Mirzoyan, bu kapsamda Ermenistan hükümetinin geliştirdiği “Barış Kavşağı” projesine değinerek, bunun uygulanması sonucunda bölgenin istikrarı açısından beklenen avantajlara vurgu yaptı. Görüşmede muhataplar Ermeni-Amerikan ikili gündemine değindi. İkili ve çok taraflı platformlarda mevcut işbirliği ve bunun genişletilmesine ilişkin beklentiler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. ERMENİ HABER AJANSI