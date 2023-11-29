Süryani İsa Kahraman Hollanda Parlamentosu’na girdi

Süryani İsa Kahraman, Yeni Toplumsal Sözleşme (MGK) aday listesinin 16’ncı sırasından Hollanda Parlamentosu seçimlerini kazanarak parlamentoya girdi.

Hollanda Parlamentosu seçimlerinde Yeni Toplumsal Sözleşme (MGK) aday listesinin 16’nci sırasında yer alan Süryani (Asuri-Arami-Keldani) İsa Kahraman, gece geç saatlerde açıklanan seçim sonuçları ile Hollanda Parlamentosu’na girdi.

Meclis’te yirmi sandalye elde etme konusundaki sevincini RTV Oost ile paylaşan Kahraman, Lahey’deki ilk gününe hazırlandığını belirtti. Kahraman, “Ulusal Güvenlik Konseyi, seçimin sürpriz galibi Geert Wilders’in aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ile işbirliği yapmayı düşünecek mi?” sorusuna ise, “Olasılıklara açık. Henüz oraya bir yer vermedim. Programımızı en iyi hangi partilerle gerçekleştirebileceğimizi göreceğiz. PVV’nin bir seçenek olup olmadığını tartışacağız” yanıtını verdi.

https://www.gazetesabro.org/2023/11/29/suryani-isa-kahraman-hollanda-parlamentosuna-girdi/