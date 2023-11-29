Paşinyan: Ermenistan ve Yunanistan arasında üst düzey bir siyasi diyalog var

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkemizde diplomatik görevini tamamlayan Yunanistan’ın Ermenistan Büyükelçisi Evangelos Tournakis’i kabul etti.

Başbakan, Büyükelçi’ye etkili işbirliğinden dolayı teşekkür ederek, iki ülke arasında üst düzey siyasi diyalog bulunduğunu kaydetti. Nikol Paşinyan, ikili ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, bu yönde büyük bir potansiyel bulunduğunu sözlerine ekledi.

Evangelos Tournakis’e göre, faaliyetleri sırasında dost Ermenistan’la ilişkileri genişletmek ve güçlendirmek için her türlü çabayı gösterdi ve Ermeni-Yunan işbirliğinin her alanda genişlemeye devam edeceğine olan güvenini ifade etti.

Muhataplar ayrıca Ermenistan-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda da fikir alışverişinde bulundu.

Başbakan Paşinyan, Büyükelçi Tournakis’e bundan sonraki faaliyetlerinde başarılar diledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/29/Paşinyan-Ermenistan-ve-Yunanistan/263035