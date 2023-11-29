Papa Françesko, COP28 Zirvesi’ne Sağlık Sorunları Nedeniyle Katılamayacak

Vatikan tarafından yapılan açıklamada, Papa Françesko’nun akciğer iltihabı nedeniyle Dubai’de düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’na (COP28) katılamayacağı belirtildi.

Vatikan Basın Bürosu, ‘‘Papa Françesko’nun sağlık durumu, grip ve solunum yollarındaki iltihaplanma açısından ilerleme gösterse de doktorlar, kendisinden ilerleyen günlerde Dubai’de yapılacak COP28’e katılmamasını istedi. Papa, doktorların talebini büyük üzüntüyle kabul etti’’ açıklamasında bulundu.

Vatikan, Papa’nın bir şekilde konferansa katılmaya çalışacağını belirtti. Papa Françesko’nun hızla iyileştiği ve ateşinin olmadığı açıklandı. Geçen haftadan bu yana grip geçiren Papa Françesko, 25 Kasım’da Roma’daki Gemelli Hastanesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Papa’nın CT taramasından geçtiği açıklandı. CT sonucu negatif çıktı, ancak nefes almada güçlüğe neden olan akciğer iltihabı tespit edildi.

Papa Françesko’nun, COP28 iklim konferansında konuşma yapmak üzere Dubai’ye gitmesi planlanmıştı. Ayrıca 1-3 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecekti.

(Kaynak: Catholic News Agency)

https://haber.sat7turk.com/papa-francesko-cop28-zirvesine-saglik-sorunlari-nedeniyle-katilamayacak/