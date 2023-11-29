Maria Zakharova: Moskova, Kudüs’teki Ermeni Bahçeleri ile ilgili durumdan son derece endişeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sözcüsü Maria Zakharova, Çarşamba günü, 29 Kasım’da yapılan bir brifingde, Kudüs’teki Hristiyan topluluğu temsilcilerine yönelik artan provokatif eylemlerle ilgili bilgilerden dolayı Moskova’nın son derece endişeli olduğunu açıkladı.

Açıklamasında Zakharova şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle, Kudüs’ün Eski Şehri’nde bulunan ve ‘Ermeni Bahçeleri’ olarak adlandırılan alan etrafındaki olumsuz durumu fark ettik. Bu bahçeler, Kudüs Ermeni Patrikhanesi ile bir İsrail yerleşim birimi arasında hukuki bir anlaşmazlık konusu haline geldi.

Dava sonuçlarını beklemeksizin, temsilcileri anlaşmazlık konusu arazide bir otel kompleksi inşa etmeye başladılar, bu da yerel Ermenilerle ve Yahudi radikalleri arasında çatışmalara yol açtı.

İsrail yetkililerini, bu hassas konunun yasal çerçevede adil bir çözümünü sağlamak için önlem almaya çağırıyoruz. Ülkedeki tüm dini toplulukların haklarının eşit derecede korunması gerektiğine inanıyoruz. Eski Kudüs Şehri’ndeki tarih boyunca oluşan etnik-dini dengeyi değiştirmeye yönelik herhangi bir yasa dışı eyleme karşı çıkıyoruz, bu, orada yaşayan Hristiyanların, kutsal yerlerinin ve mülklerinin ihlallerini içerir.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/29/Maria-Zakharova-Moskova-Kudüs-Ermeni-Bahçeleri/263047