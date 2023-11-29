Eskişehir’de Kiliseye İkinci Saldırı: Daha Önce Tokat Atan Şüpheli Bu Sefer Yakmakla Tehdit Etti

ismail kahraman Eskişehir’de bir kişi, geçtiğimiz günlerde kiliseye giderek vaaz veren pastöre, ‘hoşgörüsünü denedim’ diyerek tokat atmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aykut K, bu sefer yanında akrabasıyla kiliseye giderek görevlileri ‘sizi yakarım’ diye tehdit etti. Aykut K. ile akrabası Halil D. tutuklandı. Aykut K. isimli vatandaş, geçtiğimiz ay Eskişehir’de bulunan Protestan kilisesine giderek vaaz veren Pastör Artun Tokatlı’ya tokat atmıştı. Olay sonrası adli kontrol şartıyla serbest kalan 2 çocuk babası 46 yaşındaki Aykut K., bu sefer de akrabasıyla birlikte zorla kiliseye girmeye çalıştı ve görevlileri tehdit etti. Aykut K. ile akrabası Halil D. içki içtikten sonra Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sümer Sokak’taki Protestan kilisesine gitti. Kilisenin pencere ve kapısını yumruklayan Aykut K. ile Halil D. zorla içeri girmeye çalıştı. Savcılık sorgularının ardından 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheliler ‘tehdit ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. https://onedio.com/haber/eskisehir-de-kiliseye-ikinci-saldiri-daha-once-tokat-atan-supheli-bu-sefer-yakmakla-tehdit-etti-1188777 Share this: Facebook

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