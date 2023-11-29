Bakü doğumlu Ermeni milletvekili, Azerbaycan’a taşınmak istiyor

Ermeni Milletvekili Vilen Gabrielyan, Azerbaycan’ın güvenliğini sağlaması halinde başkent Bakü’ye taşınabileceğini söyledi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de doğan Ermeni Milletvekili Vilen Gabrielyan, Azerbaycan tarafından güvenliği sağlanması halinde Bakü’ye taşınacağını bildirdi. “Azerbaycan güvenliği sağlarsa Bakü’ye gidip orada yaşamak isterim” diyen milletvekili, Ermenistan’da yaşayan Azerbaycan Türklerinin de yurda dönmesi gerektiğine dikkat çekti.

“BİRBİRİYLE SAVAŞAN VE SONRA BİRLİKTE YAŞAYAN BİRÇOK DEVLET VAR”

Gabrielyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkiyi ele alarak, “Dünya yeni değil, birbiriyle savaşan, sonra barış içinde yaşayan birçok devlet var” dedi. Öte yandan karşılıklı olarak Ermeni ve Azerbaycan Türkü vatandaşların kendi memleketlerine dönmesi gerektiğini vurguladı.

Ermeni Milletvekili daha önce Türklerin sıklıkla kullandığı, milliyetçiliği sembolize eden “Bozkurt” işareti yapmıştı.

https://www.qha.com.tr/gundem/baku-dogumlu-ermeni-milletvekili-azerbaycan-a-tasinmak-istiyor-482100