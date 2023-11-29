Artsakh’tan zorla yerinden edilen 30 Ermeni çocuk Kıbrıs’a gidecek

Kıbrıs Cumhuriyeti’nın Hükümeti, Artsakh’lı (Dağlık Karabağ) çocukları Kıbrıs’ta kabul etme tavsiyesine olumlu cevap verdi.
Özellikle son günlerde Kıbrıs Parlamentosu’nda, Kıbrıs’taki Ermeni Cemaati’nin Devlet Temsilcisi Vardges Mahdesyan Artsakh’tan zorla yerinden edilen 12-17 yaş arasındaki 30 çocuk 12 günlük eğlence düzenleme amacıyla Kıbrıs’ta kabul etme tavsiyesinde bulundu.
Çocukların ziyaretinin Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’nın ile Ermenistan’ın Kıbrıs Büyükelçiliği’nin ortak koordinasyonuyla gerçekleştirileceği öğrenildi.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/29/Artsakh-Ermenistan-Kıbırs/263004
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