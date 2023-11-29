56 yıl önce bugün, Ermeni Soykırımı kurbanlarına adanmış anıt açıldı (FOTO)

56 yıl önce bugün, 29 Kasım 1967’de, Ermeni Soykırımı kurbanlarına adanmış anıt, Yerevan’daki Tsitsernakaberd’in tepesinde düzenlenen törenle açıldı.

Ermeni Soykırımı Anıtı, 20. yüzyılın ilk soykırımına kurban giden 1.5 milyon Ermeni’nin anısına ithaf edilmiştir ve bu soykırım, Jöntürk hükümeti tarafından Osmanlı Türkiye’sinin (Osmanlı İmparatorluğu) toprakları boyunca gerçekleştirildi.

İnşası tamamlandığından bu yana, 1967’den beri Anıt, Yerevan’ın mimarisinin ayrılmaz bir parçası ve bir ziyaret yeri haline gelmiştir.

Bir tepe üzerinde bulunan ve genel manzaradan sıyrılan Anıt, aynı zamanda çevresiyle mükemmel bir uyum içindedir ve yapının basit çizgileri, soykırımı atlatan milletin ruhunu yansıtmaktadır.

Anıt, 4,500 metrekarelik bir alanı kaplar ve üç ana bölümden oluşur: Anıt Duvarı, sönmeyen bir alevle Ebediyet Tapınağı, “Dirilen Ermenistan” anıt sütunu.

1988-1990 Ermeni Soykırımı anıt kompleksi alanında, Azerbaycan hükümeti tarafından Sumgayit, Kirovabad (Gandzak), Bakü şehirlerinde düzenlenen katliamlarda hayatını kaybeden Ermenilerin anısına haç taşları konuldu. 1990-1992 Ermeni-Azerbaycan çatışması sırasında hayatını kaybeden beş özgürlük savaşçısı, anıt duvarının önündeki bölüme toprağa verildi.

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1995 Nisan ayında, Ermeni Soykırımı’nın 80. yıldönümünde, Anıt Kompleksi’nde Ermeni Soykırımı Müzesi-Enstitüsü açıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/29/Ermeni-Soykırımı-kurbanlarına-anıt/262981