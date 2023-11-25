“Azerbaycan’ın barış anlaşması ilkelerine bağlı olup olmadığı net değil”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan halktan gelen soruları yanıtladığı bir toplantı düzenledi. Paşinyan Azerbaycan ile yürütülen müzakerelere ve Rusya ile ilişkilere değindi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Azerbaycan ile müzakereler sırasında üç ilke üzerinde mutabakata varıldığını, bu mutabakatın Ermenistan ve Azerbaycan liderleri ile AB Konseyi Başkanı arasında 14 Mayıs ve 15 Temmuz’da yapılan üçlü görüşmelerin sonuçlarına da yansıdığını hatırlattı.

Paşinyan şöyle devam etti: “Birinci prensip, Ermenistan’ın topraklarının 29.800 km2, Azerbaycan’ın ise 86.600 km2 olduğu anlayışından hareketle, Ermenistan ve Azerbaycan’ın birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanımasıdır. İkinci prensip, Alma-Ata deklarasyonunun sınırlar için için siyasi temel oluşturması gerektiğidir. Deklarasyon Ermenistan ve Azerbaycan’ın birbirlerinin toprak bütünlüğünü, sınırların dokunulmazlığını ve egemenliğini tanıdıklarını teyit eder. Sınırların belirlenmesinde, SSCB Genelkurmay Başkanlığı’nın 1974-1990 haritalarının esas alınmıştır. Üçüncü prensip ise, eşitlik, egemenlik ve karşılıklılık ilkeleri temelinde bölgesel iletişimin engellerinin kaldırılmasıdır”

Paşinyan “Azerbaycan’ın yukarıdaki ilkeler temelinde bir barış anlaşması imzalamayı kabul edip etmeyeceği net değil” dedi.



Başbakan Paşinyan, “Azerbaycan’ın ilkelere bağlılığını yineleyeceğinden emin olamıyoruz ve bu konuların ve nüansların müzakereler yoluyla açıklığa kavuşturulması gerekiyor” dedi.

Paşinyan ayrıca Ermenilerin Dağlık Karabağ’daki evlerine dönüşünün şimdilik gerçekçi olmadığını söyledi.

Başbakan Paşinyan şöyle konuştu: “Ermenileri Dağlık Karabağ’dan kaçmasına neden olan 19 Eylül sonrasında oluşan durum, etnik temizlik politikası değişmedi. Ermenistan’ın bu konudaki politikası şu şekildedir: Eğer yurttaşlarımızın memleketlerine dönme şansı yoksa, onların Ermenistan Cumhuriyeti’nde kalmaları için elimizden geleni yapmalıyız.”

Rusya ile ilişkiler

Nikol Paşinyan, ülkesinin para ödemesine rağmen söz verilen silah sevkiyatını gerçekleştirmediği gerekçesiyle Rusya’yı suçladı.



Paşinyan, Rus medyasına da ülkesinin siyasetinde “istikrarsızlığa” yol açtığı suçlamasında bulundu.



Paşinyan, ödeme yapılmasına rağmen Rusya’nın silah ve mühimmat sevkiyatını gerçekleştirmemesi yüzünden “Yerevan ve Moskova arasında sorun yaşandığını” ifade etti.



Rus medyasına eleştiriler de getiren Paşinyan, her iki ülke televizyon kanallarının diğerinin “iç işlerine müdahale etme” veya “siyasi durumunu istikrarsızlaştırma” girişiminde bulunmasını yasaklayan ikili anlaşmanın Moskova tarafından ihlal edildiği suçlamasında bulundu.



Paşinyan, Rus muhataplarına “bu sorunu dostane bir şekilde çözme” konusunda görüşmelerde bulunmak üzere davette bulunduğunu ifade etti.



Hatırlanacağı üzere Ermenistan hükümeti son dönemde Moskova ile ilişkilerde yaşadığı gerginlik yüzünden bu hafta düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Minsk kentindeki zirvesine katılmamıştı.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) zirvesine katılmama kararının “üzücü” olduğunu söylemişti.



Ermenistan daha önce de Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden ayrılmayı gözden geçirdiğini ifade etmişti.



(Ajanslar)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29487/azerbaycan-in-baris-anlasmasi-ilkelerine-bagli-olup-olmadigi-net-degil