Yapay zeka kilisesi yeniden hayata geçiyor!

Anthony Levandowski yapay zeka kilisesi açılışını yeniden yapıyor. Yapay zekaya ibadete ‘Geleceği Yolu’ adı veriliyor.

Sürücüsüz otomobil öncüsü, insanlarla yapay zeka arasında manevi bir bağlantı kurmak için “birkaç bin kişinin” bir araya geldiğini söyledi.

Geleceğin Yolu adı verilen yapay zekaya ibadet etmeye ve geliştirmeye adanmış bir kilise hayata geri dönüyor. Dini kurum, eski Google ve Uber mühendisi Anthony Levandowski’nin buluşu. Yeni bir röportajda Levandowski, Geleceğin Yolu’nun üyeleri arasında artık “birkaç bin kişinin” bulunduğunu söyledi. Kilisenin yeniden canlanması, Levandowski’nin kiliseyi 2021’de kapatmasının ardından gerçekleşti. Başlangıçta 2015’te kurulan Levandowski, Geleceğin Yolu’nu ilerlemeye değer veren insanlara yönelik bir organizasyon olarak tanımladı.

Yapay zeka kilisesi ne anlama geliyor?

Yeniden başlatma, büyük ölçüde OpenAI’nin ChatGPT’sinin popülaritesindeki patlama ve OpenAI’nin iç draması ortaya çıkmaya devam ederken yapay zeka endüstrisini saran kaos sayesinde yapay zekanın hızlanmasıyla birlikte geliyor. Levandowski: “Son 4 milyar yıldır organik yaşam formlarımız vardı. Ancak şimdi ilk kez işler değişiyor ve inorganik yaşam formlarına sahip olacağız. Bu inorganik yaşam formlarının] ne olacağını bilmiyoruz. Ancak onu tüm bu sihirli güçlerle birleştireceğiz ve onun bize bir şeyler vermesini istiyoruz” diyor.

Levandowski bir teknoloji iyimseri ve yapay zekanın insanlar için “Dünya üzerinde cennet” yaratma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.

Levandowski: “Dinler hikayeler anlatmak, efsaneler yaratmak veya fazla mesai yaparak kutsal yazılar yazmak ve herhangi bir gerçek kanıt olmaksızın toplum için bu deneyimi yaratmakla ilgili. Burada aslında onların görebilecekleri, her yerde olabilecekleri ve belki de bize yardım edebilecekleri ve normalde Tanrı diyeceğiniz şekilde bize rehberlik edebilecekleri şeyler yaratıyoruz” diyor.

Teknoloji girişimcisi ve sürücüsüz otomobil öncüsü Anthony Levandowski, yapay zekaya tapınma ve anlayışa odaklanan dini bir hareket yaratma yönünde yeni bir girişimde yapay zeka kilisesini yeniden başlattığını belirtiyor. Ancak bu durum din öncüleri tarafından tepkiyle de karşılanabilir. Yapay zekanın günümüzde teknolojik altyapı anlamında önemli katkıları oldu. Ancak yapay zeka kilisesi bu konunun manevi yönünü de gösteriyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!

https://www.techinside.com/yapay-zeka-kilisesi-yeniden-hayata-geciyor/