UÖML’ye güvenlik kaygısı sebebiyle uzaktan eğitim izni

Agos’tan İşhan Erdinç’in haberine göre 17 Kasım Cuma günü Beyoğlu Öğretmenevi’nde gerçekleşen azınlık okulları temsilcilerinin Milli Eğitim Bakanı ile yaptıkları görüşmede Ulus Özel Musevi Lisesi Eğitim Koordinatörü Röne Kaspi, İsrail – Hamas savaşı sonrası güvenlik kaygısı nedeniyle uzaktan eğitim izni aldıklarını belirtti. Toplantıda ayrıca izin alınmış olmasına rağmen uzaktan eğitime geçilmediği belirtildi.

Habere göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, azınlık okullarının yönetim kurulu başkanları, kurucu temsilcileri ve müdürleri ile görüştü. Toplantıya Türkiye Yahudi Toplumu Başkanı İshak İbrahimzadeh’in katıldığı da bildirildi.

Maddi sorunlar, öğretmen yetiştirme zorluğu, misafir öğrenci uygulamasının kalkması, teşvik uygulaması gibi konuların yanında UÖML’nin güvenlik kaygısı da toplantıda dile getirildi. UÖML Eğitim Koordinatörü Röne Kaspi okulun en büyük masraflarından birinin güvenlik masrafı olduğunu, savaştan kaynaklanan güvenlik kaygıları sebebiyle uzaktan eğitim izni için gerekli başvurularının yapıldığını ve onaylandığını, ancak uzaktan eğitime geçmediklerini, fakat bu izni almaları sebebiyle İstanbul’daki okullar arasında kurguladıkları öğrenci platformuna izin verilmediğini anlatırken okulun ayrıca emniyet birimleri tarafından da korunduğunun altını çizerek okulun güvenliğine güvendiklerini belirtti.

Agos’un haberine göre: ‘Röne Kaspi, Ulus’taki Musevi okulu adına yaptığı sunumda, okulda 515 öğrencinin eğitim aldığını belirtti. Kaspi, MEB’in geçtiğimiz yıllarda özel okulları kapsayan ve azınlık okullarına da ekonomik anlamda nefes aldıran teşvik ödeneğinin yeniden uygulanmasını talep etti ve okul güvenliği için maddi destek istedi. Kaspi, İsrail-Hamas savaşı sonrası güvenlik kaygısı nedeniyle uzaktan eğitim izni aldıklarını söyledi.’

https://www.avlaremoz.com/2023/11/24/uomlye-guvenlik-kaygisi-sebebiyle-uzaktan-egitim-izni/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uomlye-guvenlik-kaygisi-sebebiyle-uzaktan-egitim-izni