SSCB ülkeleri arasında etnik temizliklerle azınlıkların sayısını büyük ölçüde azaltan tek ülke Azerbaycan’dır

Uluslararası İnsani Gelişme Merkezi uzmanı ekonomist Ashot Khurshudyan, X hesabından bir infografik paylaştı. İnfografikte 1939’da Azerbaycan’da ulusal azınlıkların ülke nüfusunun yüzde 42’sini oluşturduğu, 2023’te ise nüfusun yalnızca yüzde 5’ini oluşturduğu gösteriliyor.

Ekonomist, “15 Sovyet cumhuriyeti arasında Azerbaycan, etnik temizlik ve soykırım yoluyla ülkesindeki ulusal azınlıkların sayısını büyük ölçüde azaltan ve aynı zamanda çok uluslu bir devlet olmak için milyonlar harcayan tek ülkedir.” ifadelerini kullandı.

Ashot Khurshudyan, ayrıca Azerbaycan’ı “en kötülerden en kötüsü” olarak tanımladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/24/Ekonomist-SSCB-etnik-temizlik-azınlık-Azerbaycan/262525