Paşinyan’dan Rusya’ya suçlama: Silah tedarikini geciktiriyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan canlı yayında vatandaşların sorularını yanıtladı.

Paşinyan, Rusya’nın, Ermenistan’a silah sevkıyatını geciktirdiğini iddia etti.

Paşinyan, “Rusya’dan silah ve teçhizat teslimatının geciktirilmesine gelince, bu tür sorunlar var. Bu sorunun çözümü için hangi mekanizmaların kullanılabileceğine dair tartışmaların devam ettiğini bildirmeliyim. Örneğin, seçeneklerden biri Ermenistan’ın Rusya’ya olan borcunun (silahlar için) ödenen miktar kadar azaltılması olabilir” dedi.

Paşinyan, “Çalışan bir ruh halimiz var ve bu tartışmaların somut sonuçlara yol açacağını umuyoruz” diye ekledi.

Paşinyan ayrıca, Rusya’nın kendisinin de silaha ihtiyacı olduğuna inandığını belirtti.

Rusya, Ermenistan’a yönelik silah ve teçhizat tedarikine ilişkin herhangi bir gecikmenin olmadığını açıklamıştı.

Cumhuriyet Gazetesi