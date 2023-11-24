Dışişleri: Yakın gelecekte Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları arasında bir görüşme planlanmıyor

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan parlamentoda gazetecilere verdiği demeçte “Yakın gelecekte Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları arasında bir toplantı planlanmamaktadır.” dile getirdi.

“Mirzoyan ile Bayramov arasında yakın gelecekte görüşme planlanıyor mu?” sorusuna ise Safaryan şu yanıtı verdi: “Henüz böyle bir bilgi yok.”

Dışişleri Bakan Yardımcısı, Ermenistan ve Azerbaycan devlet sınırındaki sınır belirleme komisyonunun müteakip toplantısını Ermenistan açısından yapıcılığın bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Ön anlaşmaya uyarınca 30 Kasım’da Ermenistan ve Azerbaycan devlet sınırında devlet sınır belirleme komisyonunun müteakip oturumu yapılacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/24/Ermenistan-ve-Azerbaycan-dışişleri-bakanları-Mirzoyan-Bayramov/262517