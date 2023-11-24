Beyoğlu Üç Horan Vakfı yönetimi çalışmalarını anlattı

12 Mart 2023’te yapılan seçimde eski yönetime karşı yarışarak seçimi kazanan Aksel Topalyan başkanlığındaki yeni Beyoğlu Üç Horan Vakfı yönetimi, çalışmaları hakkında bilgllendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda bir konuşma yapan Aksel Topalyan yapılan çalışmalar ve mali durum hakkında detaylı bilgi verdi, muhasebe sistemi açısından eski yönetimi eleştirdi.

22 Kasım Çarşamba günü yapılan toplantıya Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, ruhaniler ve diğer vakıf başkanları ile yöneticiler katıldı.

“Beyoğlu Vakfı yönetimine ne maksatla aday oldum?” sorusuyla sunumuna başlayan Topalyan şunları söyledi:

“Seçimlerin olduğunu ilk önce Sarkis Çetinkaya ahbariğimden öğrendim. Kendisi Ortaköy Vakfı’na aday olmuştu. Sonrasında kurucu başkanımız Haçik Canel Beyoğlu Vakfı’na aday olmam için beni aradı. Hem Selçuk ahbariğimi yalnız bırakmamak hem de Haçik kardeşimin yardım ricasını kırmamak için aday olmayı kabul ettim. Rahmetli babam, Hrayr Topalyan, kimin yardıma ihtiyacı olsa işini gücünü bırakıp yardıma koşardı. Kendisi Karagözyan mezunuydu, 15 yıl gibi bir süre Karagözyan Okulu ve derneğinde kalben çalıştı. Kısaca, cemaate hizmet etme terbiyesi çocukluktan bana öğretilmişti. Umarım ben de üç evladıma örnek olacağım. Benim vakıf işine girme sebeplerim bunlardır”

“Bizler ne devraldık?” sorusuyla sunumuna devam eden Topalyan “Maalesef bir yıkım devraldık” dedi ve “Geçmiş yönetim ne okulumuzun eğitimi, ne taşınmazlarımızın bakımları, ne muhasebe sistemi, hiçbir şeyle ilgilenmemiş, kira kontrat dosyası bile oluşturmamış. Muhasebe sistemi çökmüş haldeydi” diye konuştu.

Topalyan bugünkü durum ile ilgili olarak “İlk önce muhasebemizi Sayın İskender Hayzivatyan’a teslim ettik. Çok şükür beş ay geriden devraldığı muhasebe sistemimizi zapturapt altına aldı. Muhasebe olmazsa hesap veremezsin sayın eski başkan” ifadelerini kullandı.

Topalyan’ın sunumundan diğer başlıklar söyle:

Taşınmazlar

“Taşkın ve Zare kardeşlerimiz kontrat dosyasını oluşturdu. Kontratı olmayan hiçbir mülkümüz kalmadı. Kirada olan mülklerimizin gelirlerini arttırmaya başladık. Kontrat dönemi gelmemesine rağmen karşılıklı görüşmelerde aylık gelirlerimizi 1 milyon TL’ye yakın arttırdık. Boştaki bazı mülklerimizin onarımını yapıp Airbnb sistemiyle kiraya vermek üzere bir plan yaptık. Umarım bu diğer vakıflara örnek teşkil edecektir”

Esayan Okulu

“Sayın Lena Yeniyorgan ve Sayın Sevan Karabetoğlu hocalarımız okulumuzu ihya etmek için kolları sıvadı. Sayın Haçik Canel ve Sayın Rafi Süzme de destek veriyorlar. Eğitim zaman isteyen bir konu, beş yıllık yönetim süresi içinde eğitim çıtamızı en yükseğe çıkaracaklarına kalben inanıyorum”

Surp Harutyun Kilisesi

“Kilisemiz 2024 yazında bakımdan geçecek ve ibadete açılacaktır. Onarım izinlerimiz alınmıştır.”

Şişli Mezarlığı

“Mezarlığımızı daha tertipli ve güvenli bir hale getirmek için Gazar ve Aren kardeşlerim tüm gücüyle çalışıyor. Mezarlıktan aldığımız tüm geliri düşkün ve fakirlere yardım olarak aktarmaktayız. Herkes lütfen aidatlarını düzenli olarak yatırsın.”

Sunumda katılımcılara ayrıca detaylı bir dosya da dağıtıldı. Buna göre Tokatlıyan Han’ın gelirlerinde yüzde 75’lik bir artış var.

Sunumda Esayan Okulu ile ilgili olarak eğitimcilerin geçmişte hak kaybına uğratıldığı hatırlatıldı ve 13 eğitimci ile teker teker görüşülerek davaların sulh yoluyla sonuçlandırıldığı belirtildi.

Emlaklarla ilgili olarak 27 kontrat devralındığı ve şu an 127 kontrata ulaşıldığı vurgulandı.

Elmadağ’daki Lusavoriçyan Okulu’nun yenileme çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

Mali durumla ilgili olarak kasanın 68.755 TL ile alındığı belirtildi ve 3 Milyon TL artıda olunduğu kaydedildi.

Diğer vakıflara yapılan destekler ise 6 Milyon 629 Bin 470 TL tutarında.

Agos