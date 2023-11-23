Eski Beşiktaşlı futbolcu 33 yaşında futbolu bıraktı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın eski oyuncularından Ermeni oyuncu Aras Özbiliz futbolu bıraktığını açıkladı.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen 33 yaşındaki futbolcu Aras Özbiliz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıkladı.

Son olarak Ermenistan ekibi Urartu forması giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Aras Özbiliz, futbolu bıraktığını açıkladı. 2016 ila 2018 yılları arasında siyah-beyazlılarda da forma giyen 33 yaşındaki futbolcu yalnızca 5 resmi maçta forma şansı bulmuştu.

Aras Özbiliz

‘SONSUZA KADAR MİNNETTARIM’

Futbolu bıraktığını sosyal medya hesabından açıklayan Aras Özbiliz, “15’i profesyonel olmak üzere 29 yıl futbol oynadıktan sonra artık veda etme zamanı geldi. Beni çok eğlendiren, farklı dilleri öğreten, beni kültürlerle, insanlarla tanıştıran futbol. Seni özleyeceğim! Sana sonsuza kadar minnettarım. Yıllar boyunca verdikleri destek için kulüplerime, takım arkadaşlarıma, arkadaşlarıma ve aileme ve tabii ki siz hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

https://www.cumhuriyet.com.tr/spor/eski-besiktasli-futbolcu-33-yasinda-futbolu-birakti-2144032