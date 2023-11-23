Ermenistan Milli Takımının Kalecisi, SofaScore ve WhoScored tarafından Euro-2024 ön eleme turunun en iyi kalecisi seçildi

EURO-2024’te ön eleme turu 21 Kasım’da sona erdi. Ermenistan milli takımı Hırvatistan’ı konuk etti ve az farkla mağlup oldu.

Ermenistan Milli Takımının Kalecisi Ognjen Čančarević, SofaScore ve WhoScored web siteleri tarafından 10. ön eleme turunun en iyi kalecisi olarak tanındı ve aynı zamanda turun sembolik takımına da dahil edildi.

WhoScored tarafından Čancharević, 8,8 puanla ön eleme turunun son turunun en iyi kalecisi seçildi.

Ermenistan milli takımının kalecisinin de, SofaScore’un yayınladığı tüm ön eleme turunun sembolik kadrosunda 7,49 puanla yer alması dikkat çekti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/23/Čančarević-Sofascore-WhoScored-Euro-2024/262459