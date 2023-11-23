Ermenistan, Margara sınır kapısını derinlemesine inceleme ekipmanlarıyla donatıyor, 168 milyon dram harcanacak

Ermenistan Maliye Komitesi, Ermenistan-Türkiye sınırındaki yeni gümrük geçiş noktası Margara’yı uygun teknik araçlar, X-ışını tarama ve derin fiziksel inceleme ekipmanları ile donatmak için 2023 bütçesinde uygulanan yeniden dağıtım belgelerine göre 168 milyon dram harcayacak.

11 Nisan 2023 tarihinde Ermenistan’ın özel temsilcisi Ruben Rubinyan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi konusundaki müzakerelerde, Ermenistan-Türkiye kara sınırının yazın başında üçüncü ülkelerin vatandaşları ve diplomatik pasaport sahipleri için açılması konusunda bir anlaşma olduğunu açıkladı. Ancak yaz boyunca Margara kontrol noktası açılmadı.

Hatırlanacağı üzere Margara kontrol noktasını açma konusundaki görüşmeler, 44 günlük savaşın ardından, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin düzenlenmesi konusu gündeme geldiğinde yoğunlaştı. Yerevan ve Ankara özel temsilciler atadı, birkaç toplantı yapıldı, ancak henüz pratik adımlar atılmadı. Ankara, Azerbaycan’ın pozisyonuna bağlı kalıyor.

Ermenistan-Türkiye sınırındaki Margara kara kontrol noktası, Ermenistan’ın depremzedeler için Türkiye’ye gönderdiği insani yardım ve kurtarıcıları gönderdiği Şubat ayında sadece 30 yıl sonra ilk kez açıldı. Şu anda Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin düzenlenmesine dair müzakere süreci hakkında bilgi bulunmamakta, Yerevan ve Ankara özel temsilcilerin toplantısı hakkında sessiz.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/23/Ermenistan-Margara-sınır-kapısı/262495