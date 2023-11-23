Ermeni halterci Garik Karapetyan, gençlerde dünya şampiyonu oldu

Ermenistan Halter Takımının üyesi Garik Karapetyan, Dünya Gençler Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Meksika’nın Guadalajara kentinde düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası’nda erkekler 102 kiloda podyuma çıkan Karapetyan koparmada 175 kilo kaldırarak küçük altın madalyanın sahibi oldu. Ermeni halterci silkmede 203 kilo kaldıraraka küçük gümüş madalya elde etti. Toplamda 378 kilo kaldırarak Gençler Dünya Şampiyonu oldu.

Daha önce Ermenistan Milli Takımı’ndan halterciler Gor Sahakyan ve Alexandra Grigoryan altın madalya kazanmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/23/Ermeni-halterci-Garik-Karapetyan-gençlerde-dünya-şampiyonu/262415