Charles Aznavour ve Sergey Parajanov’un 100. yıldönümleri UNESCO takviminde

UNESCO Genel Kurulu’nun 7-22 Kasım tarihleri ​​arasında Paris’te düzenlenecek 42. oturumunda, Charles Aznavour ve Sergey Parajanov’un doğumlarının 100. yıl dönümlerinin 2024-2025 UNESCO Ünlü Şahsiyetler-Önemli Olaylar Takvimi’ne dahil edilmesine karar verildi.

Başvurular Ermenistan tarafından ortak ülkelerle birlikte sunulmuş ve birçok üye ülke ve ülke grubundan önemli destek alınmıştır.

Özellikle ünlü Fransız-Ermeni şarkıcı, söz yazarı ve aktör Charles Aznavour’un 100. yıldönümü için Andorra, İtalya, Lüksemburg, Monako, Portekiz, Senegal ve 80’den fazla Frankofon UNESCO elçisinden oluşan bir grubun desteğiyle Ermenistan ve Fransa tarafından ortaklaşa talepte bulunuldu.

Film yönetmeni Sergey Parajanov’un 100. yıl dönümü için başvuru, Kıbrıs, Fransa, İtalya, Lübnan ve Polonya’nın desteğiyle Ermenistan, Gürcistan ve Ukrayna tarafından ortaklaşa yapıldı.

1998’den bu yana, Ermenistan’ın sunduğu 25 jübile tarihi, UNESCO Ünlü Şahsiyetler-Önemli Olaylar Takvimi’ne dahil edilmiştir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/23/Charles-Aznavour-Sergey-Parajanov-UNESCO/262411