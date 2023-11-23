Bakanlar Kurulu toplantısının ortasında elektirikler kesildi! Paşinyan Altyapı Bakanına ateş püskürdü

Ermenistan’da Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında elektrikler kesildi. Başbakan Nikol Paşinyan, Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan’a dönerek, “Ermenistan’daki elektrik kalitesi sorununu sürekli gündeme getiriyoruz ve bu sorun hala çözülmüş değil. Daha ne kadar talimat vermem gerekiyor?” diye sordu.

Ermenistan’da Başbakanı Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında elektrikler kesilince Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan’a ateş püskürdü. Paşinyan’ın konuşma yaptığı sırada toplantı salonu karanlığa gömülürken, kısa bir süre sonra elektrikler geri geldi. Paşinyan konuşmasında elektirik içind efalarca talimat verdiğine değinerek, “Aynı konuda 10 yıl boyunca talimat veremem, değil mi?” dedi.

“ON YIL BOYUNCA TALİMAT VEREMEM”

Elektriklerin kesilmesine sinirlenen Paşinyan, Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan’a dönerek, “Ermenistan’daki elektrik kalitesi sorununu sürekli gündeme getiriyoruz ve bu sorun hala çözülmüş değil. Daha ne kadar talimat vermem gerekiyor? Aynı konuda 10 yıl boyunca talimat veremem, değil mi?” dedi.

“ÜLKEMİZİN ELEKTİRİĞİ KALİTESİZ”

Tepkisi sırasında hızını alamayan Paşinyan, hükümet binasında dahi elektrik kesintilerinin yaşandığına dikkat çekerek, “İşte tam da size bundan bahsediyordum Sayın Sanosyan. Bugün Genelkurmay Başkanıyla da bu konuyu görüştüm. Elektrik kalitesi konusunu sürekli gündeme getiriyoruz ve tutarlı değiliz. Her ne kadar talimat versem de 10 yıl boyunca bu tavsiye vermem mümkün değil. Bizim ülkemizde elektrik kalitesiz. Bu binanın ışıkları bile titriyor. Kesilmesi sürpriz bile değil” ifadelerini kullandı.

https://www.cnnturk.com/dunya/bakanlar-kurulu-toplantisinin-ortasinda-elektirikler-kesildi-pasinyan-altyapi-bakanina-ates-puskurdu