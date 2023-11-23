Azınlık okulları temsilcileri Milli Eğitim Bakanı ile buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, azınlık okullarının yönetim kurulu başkanları, kurucu temsilcileri ve müdürleriyle bir araya geldi. Okullar sorunlarını dile getirirken Rum okullarının temsilcisi Yunanistan ile yürütülen misafir öğrenci uygulamasının sona erdiğini hatırlatarak uygulamaya tekrar geri dönülmesini talep etti. Ermeni okulları maddi sorunlara vurgu yaparken tek Musevi okulu olan Ulus Musevi Lisesi güvenlik kaygısı nedeniyle uzaktan eğitim izni aldıklarını dile getirdi. Okullar teşvik sisteminin yeniden başlamasını talep etti.

İşhan Erdinç

17 Kasım Cuma günü Beyoğlu Öğretmenevi’nde yapılan toplantıya Türkiye Yahudi Toplumu Başkanı İshak İbrahimzadeh, İstanbul Süryani Vakfı Başkanı Sait Susin, Eski Cemaat Vakıfları Temsilcisi Prof. Dr. Toros Alcan; okul vakıf başkanları, müdürleri ve kurucu temsilcileri katıldı.

AKP İstanbul Milletvekili Dr. Sevan Sıvacıoğlu ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın da katıldığı toplantıda il ve ilçe Milli Eğitim müdürleri de hazır bulundu.

Toplantıda konuşma yapan Bakan Tekin, farklı etnik kimliklerin Türkiye’nin zenginliği olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da talimatı doğrultusunda azınlıkların eğitim aldığı okullara ilişkin neler yapılabileceğini ele aldıklarını ifade ederek bu doğrultuda azınlık okulları temsilcileri ile istişarede bulunmak istediklerini kaydetti.



Okullar ve öğrencilerin daha nitelikli bir eğitime ulaşması için yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı, “Kadim medeniyetimizin birlikte yaşama kültürüyle dolu mazisi, milletimizin kodlarında var olan her türlü farklılığa ve özellikle ekalli unsurlara duyulan yüksek hoşgörüsü ve tüm kültürleri bağrına basan büyük devlet geleneğimiz, maarif davamızda eğitimde fırsat adaletinin toplumun her bir kesimine eşit ulaşması için önemli bir temeli oluşturmaktadır” dedi.



Maddi sorunlar, öğretmen yetiştirme zorluğu

Edinilen bilgilere göre toplantıda Ermeni, Rum, Musevi ve Süryani toplumlarına mensup okullarından yöneticiler, faaliyetleri ve sorunları hakkında bilgiler verdi.

Ermeni okulları adına sunum yapan Esayan Okulu Kurucu Temsilcisi Lena Yeniyorgan, okullarda 530 öğretmenin çalıştığını, MEB tarafından atanan öğretmen sayısının 99 olduğunu belirtti. Yeniyorgan, Ermeni okullarının amacının kendi kültürlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmek olduğunu söyleyerek bilabedel eğitim verdiklerinin altını çizdi. Vakıfların maddi yönden sıkıntılı süreçten geçtiğini belirten Yeniyorgan, ücretsiz eğitim vermenin zor olduğunu ifade etti. Yeniyorgan, maddi zorlukların yanı sıra Ermeni okullarının Ermenice öğretmeni yetiştirme ve materyal sıkıntısı ile karşı karşıya kaldıklarını da aktardı. 1972-1973 döneminde 32 Ermeni okulunun faal olduğunu ve 7366 öğrencinin eğitim gördüğünü hatırlatan Yeniyorgan, günümüzde 16 okulda 2795 öğrencinin eğitim aldığını ifade etti.

Misafir öğrenci uygulaması kaldırıldı

Rum okulları adına konuşan Fener Rum Okulu müdürü Dimitri Zotos, beş Rum okulunda toplam 297 öğrencinin eğitim aldığını söyledi. Edinilen bilgilere göre Rum okullarında misafir öğrenci uygulamasının yakın zamanda kaldırıldığını belirten Zotos, Yunanistanlı ailelerden 44 öğrencinin Rum okullarında eğitim aldığını ve bunun Rum öğrencilerle iletişimi pekiştirdiğini söyledi. Zotos, İstanbul’da çeşitli kurumlarda çalışan Yunan vatandaşların çocuklarını Rum okullarına göndermek istediğini belirterek bu konuda pozitif ayrımcılık uygulanmasını ve misafir öğrenci uygulamasına devam edilmesini talep etti. Zotos, Rum okullarında öğrenci sayısının az olmasının kendilerini endişelendirdiğini vurguladı.

Teşvik uygulamasına dönülsün

Röne Kaspi, Ulus’taki Musevi okulu adına yaptığı sunumda, okulda 515 öğrencinin eğitim aldığını belirtti. Kaspi, MEB’in geçtiğimiz yıllarda özel okulları kapsayan ve azınlık okullarına da ekonomik anlamda nefes aldıran teşvik ödeneğinin yeniden uygulanmasını talep etti ve okul güvenliği için maddi destek istedi. Kaspi, İsrail-Hamas savaşı sonrası güvenlik kaygısı nedeniyle uzaktan eğitim izni aldıklarını söyledi.

Mor Efrem Süryani Anaokulu yöneticisi İnci Atacan da, okullarında 38 öğrenci olduğunu söyleyerek ilk ve ortaokul düzeyinde de eğitim vermek istediklerini belirtti.

Soru-cevap bölümünde Bakan Tekin, 6 Şubat depremleri nedeniyle teşvik ödeneğinin uygulanmasının zor olduğunu ifade etti. Yöneticiler, okul binalarının depreme karşı dayanıklı hale getirilmesine ilişkin de destek istedi.

Toplantı, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.



https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29482/azinlik-okullari-temsilcileri-milli-egitim-bakani-ile-bulustu