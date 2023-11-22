USAID, Karabağ’dan zorla yerlerinden edilen insanlara 4.1 milyon dolar ek insani yardım sağlayacak

ABD, Amerikan Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla, Dağlık Karabağ’da zorla yerlerinden edilen insanlar için 4.1 milyon doların üzerinde ek insani yardımı sağladığını duyurdu.

USAID’nin Ermenistan misyonu, bu ek fonun, 2020’den bu yana Dağlık Karabağ’a yönelik toplam ABD insani yardımını neredeyse 28 milyon dolara çıkardığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Azerbaycan’ın 19-20 Eylül tarihleri arasında Dağlık Karabağ’daki askeri operasyonu, 100 binden fazla kişiyi yerinden etti ve önemli insani ihtiyaçlar doğurdu.

Bu ek yardım ile USAID, Dağlık Karabağ’dan gelen yaklaşık 74 bin savunmasız mülteci ve yerinden edilen kişiye acil insani yardım sağlamak için sahadaki çabaları destekliyor. Bu fon, yaşamsal öneme sahip gıda yardımını artıracak ve insani koruma ile acil barınak temin edecektir.

Azerbaycan’ın askeri operasyonundan etkilenen sivil halkın yanında duruyoruz ve ABD, Azerbaycan’ın askeri operasyonundan etkilenen sivillerle dayanışma içinde olup, Ermenistan hükümetinin ihtiyaç içinde olanlara yardım etme çabalarını destekliyoruz.”

ERMENİ HABER AJANSI