Tunç Soyer’e bir soruşturma daha: Tarihi kilise çanını Yunanistan Konsolosluğu’na verdiği iddia edildi

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|İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar belediye başkanı olduğu dönemde bir kilise çanını Yunanistan Konsolosluğu’na verdiği iddiasıyla hakkında başka bir soruşturma açıldığını duyurdu.
Soyer, 14 yıl önce Seferihisar belediye başkanı olduğu dönemde eski belediye binasının önündeki Rum kilisesine ait çanı Yunanistan Konsolosluğu’na verdiği iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.
İddiayı yalanlayan Soyer, Seferihisar belediye başkanı seçildikten sonra eski binayı hiç kullanmadığını, görevini yeni binada devam ettirdiğini söyledi.
Başka bir soruşturma daha açıldı
Soyer, katıldığı Sözcü TV yayınında şunları söyledi:
“Bugün bir başka soruşturma geldi; ondan bahsetmek isterim. 14 yıl önce ben Seferihisar belediye başkanıyken bir iddia ortaya atılmış; hiç benim görmediğim duymadığım bir şey. ‘Belediye binası önünde alarm çanı olarak kullanılan tarihi Rum kilisesine ait çanın başkanlık makamının önünde sergilendiği, tarihi eser niteliğinde olduğu iddia edilen bu çanın ilgili makamlara bildirmeden tarafımca Yunan Konsolosluğu’na verildiği’ iddiasıyla başka bir soruşturma açıldı.”
Ne olmuştu?
Tunç Soyer’e, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünde, Atatürk’ten alıntı yaptığı sözlerle Osmanlı Devleti ve son padişah Vahdettin’i eleştirdiği için İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açılmıştı. Soyer’in Osmanlı Devleti’ni ve yöneticilerini hedef gösterdiği, kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediği iddia edilmişti.
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