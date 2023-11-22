Soykırımcı yobaz diyaloğu

Netanyahu ile Evanjelist papaz arasındaki diyalog, 14 bin sivili katleden ‘motivasyon’un kaynağını gözler önüne serdi.

Evanjelist papaz Franklin Graham, Tel Aviv ziyaretinde İsrail’e İncil’in gereği destek verdiklerini söyledi. Gazze’de binlerce çocuğu öldüren Netanyahu ise Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı hedef aldı.

Gazze’de 6 bine yakını çocuk olmak üzere 13 binden fazla insanı katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye’yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Netanyahu, “(Erdoğan) İsrail’i terör devleti olarak adlandırıyor ama aslında terör devleti Hamas’ı destekliyor” dedi.

Evanjelist Hıristiyanların liderlerinden ve Samaritan’s Purse adlı vakfın başkanı Franklin Graham, geçen hafta İsrail’i ziyaret etti ve Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmede Graham, “Tanrı’nın size başarı vermesi için dua ediyoruz. İsrail’in Tanrı’nın halkı olduğunu düşünüyorum. İncil bize bunu söylüyor. Ve şeytan, Yahudi halkını yok etmek istiyor” dedi.

‘HUKUKA GÖRE SAVAŞIYORUZ!’

Netanyahu da “Rahip Graham, İsrail’in haklı bir savaş yürüttüğünü, uluslararası hukuka göre savaştığını, sivil kayıpları en aza indirmeye, teröristlerin kökünü kazımaya çalıştığını anlıyor. Ve bence bu bizim ortak savaşımız, medeniyetin barbarlığa karşı savaşı” dedi. Konuşmasının sonunda Türkiye’yi hedef alan Netanyahu, “Teröristlere destek veren güçler var. Ve bunlardan biri, İsrail’i terörist devlet olarak nitelendiren ama aslında terör devleti Hamas’ı destekleyen Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Bu yüzden onlardan ders almayacağız” ifadesini kullandı.

“İSRAİL’İN KOŞULSUZ YANINDAYIZ”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, ABD’nin İsrail katliamlarına koşulsuz desteğini yineledi. “İsrail soykırım yapmıyor, Hamas soykırım yapıyor” diyen Kirby, “Evet, Gazze’de çok fazla sivil kayıp var, evet rakamlar çok yüksek, evet çok fazla aile yas tutuyor ve evet İsraillileri mümkün olduğunca dikkatli ve tedbirli olmaya çağırmaya devam ediyoruz. İsrail Gazze’yi haritadan silmeye çalışmıyor. İsrail kendisini soykırıma yönelik terör tehdidine karşı savunmaya çalışıyor” diye konuştu.

4 GÜNLÜK ATEŞKES

İsrail ile Hamas arasında beklenen rehine takasına Netanyahu hükümetinden onay çıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İsrail hükümeti bugün zor bir kararla karşı karşıya kaldı ancak doğru kararı verdi. Rehineler aşamalar halinde serbest bırakılacak. Üzerinde konuşulan anlaşma, Kızılhaç’ın Hamas’ın elinde kalan rehinelere ulaşarak gerekli tıbbi desteği sağlamasını da içeriyor” açıklamasında bulundu. İsrail devlet televizyonu da, İsrail ordusunun Hamas’la rehine anlaşmasını kabul ettiğini ve güney Gazze’deki operasyonlara hazırlık amacıyla güçlerini yeniden organize etmek için ateşkese onay verdiğini duyurdu. İsrail devlet televizyonunun haberine göre anlaşma, İsrail hapishanelerinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 150 Filistinli mahkumun serbest bırakılması karşılığında 4 günlük ateşkesi kapsıyor. 4 gün içinde 50 İsrailli rehine (çocuk ve kadın) kademeli olarak serbest bırakılacak. İsrail daha fazla rehinenin serbest bırakılması karşılığında ateşkesi uzatacak. Gazze’ye yakıt desteğine izin verilecek. İsrail Kanal 12 de, İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasının perşembe veya cuma günü başlayacağını duyurdu.

HASTANELER DEVRE DIŞI

Gazze’nin en büyük tıp tesisi Şifa’dan sonra İsrail Endonezya Hastanesi’ni ablukaya aldı. Bombardımanda en az 12 kişi yaşamını yitirdi. Gazze Sağlık Bakanlığı “Morgların önünde 60 cenaze var, bunlar hastanenin avlusuna defnedilecek” dedi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Gazze’nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı; kuşatma altındaki Endonezya Hastanesi’ndekilerin tahliyesi için BM ile koordinasyondayız” denildi.

İSRAİL, KADIN ASKERLERİN ‘7 EKİM’ İKAZINI DİKKATE ALMADI

İsrail Savunma Güçleri’nin (IDF) Gazze ile sınır bölgesini gözlemleyen ve kadın askerlerden oluşan biriminin 7 Ekim’de bölgedeki şüpheli faaliyetler konusunda subayları uyardığı, ancak verilerin dikkate alınmadığı öğrenildi. Haaretz gazetesine konuşan kadın askerler, Hamas’ın engelleri aşmaya yönelik hazırlık yaptığı ve kameraları devre dışı bırakacak aygıtlarının bulunduğunu söyledi. Kadın askerlerden biri, “IDF bizi kolay bir av olarak orada bıraktı. Savaşçıların en azından silahları vardı ve kahraman olarak öldüler. Kadın istihbaratçılar ise ordu tarafından terk edildi ve kendilerini savunma imkanı bulamadan öylece öldürüldü” ifadelerini kullandı.

FİDAN, LONDRA VE PARİS’E GİDİYOR

İslam İşbirliği Teşkilatı (IIT) ve Arap Birliği Dışişleri bakanları, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için diplomatik görüşmelerine başladı. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi, 5 ülkeyi ziyaret edecek olan heyet ilk olarak Çin’de diplomatik temaslarda bulundu. Bakanların ikinci durağı Rusya’nın başkenti Moskova olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise heyetin Fransa, İngiltere ve ABD ziyaretlerinde yer alacak. Heyet ziyaretlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile de birer görüşme yapacak.

https://www.aksam.com.tr/guncel/soykirimci-yobaz-diyalogu/haber-1422243