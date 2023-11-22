Nikol Paşinyan ve Abd Al-Latif Jamal Rashid, Ermenistan-Irak işbirliği geliştirme konularını görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan’a resmi bir ziyaret için gelen Irak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abd Al-Latif Jamal Rashid liderliğindeki heyeti ağırladı.

Ermenistan Başbakanlık Ofisi’nin basın açıklamasına göre, Nikol Paşinyan konuşmasında özellikle şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı, sizi ve liderliğinizdeki heyeti Ermenistan Cumhuriyeti’ne hoş geldiniz demekten mutluluk duyuyorum. Ziyaretiniz önemli ve aslında tarihi bir ziyarettir, çünkü Irak Cumhuriyeti’nin Ermenistan Cumhuriyeti’ni ziyaret eden ilk cumhurbaşkanısınız.

Ülkelerimiz arasında zengin kültürel ve tarihi bağlar bulunmaktadır ve ekonomik bağlantılarda belirli bir faaliyetin olduğunu memnuniyetle bildiriyorum. Ekonomik işbirliğinin ziyaretiniz sırasında derinleşeceğine inanıyorum. Tabii ki dünya ve bölgedeki durum şu anda oldukça karmaşık ve genel durum ve çözümlerle ilgili değerlendirmelerinizi duymaktan mutluluk duyarım.”

Irak Cumhurbaşkanı ise şu ifadelerle karşılık verdi:

“Sayın Başbakan, izin verin size ve liderliğimi taşıyan heyeti ülkenize hoş geldiniz demek ve bizi burada ağırladığınız için teşekkür etmek istiyorum. Dün geldik ve verimli ve ilginç bir zaman geçirdik.

Cumhurbaşkanı ile yaptığımız toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkileri çeşitli alanlarda tartıştık, ayrıca Irak’taki mevcut durumu konuştuk, siyasi, ekonomik ve ticaret alanlarında ikili işbirliğine değindik. Umarız bu işbirliği daha da güçlenir.

Ayrıca Ermeni Soykırımı ile ilgili olarak Ermeni milletine desteğimi ifade etmek isterim. Ben kişisel olarak Soykırım’ın 100. yıl dönümüne adanmış etkinliklere katıldım.”

Ermenistan Başbakanı ve Irak Cumhurbaşkanı, ekonomi, ticaret dolaşımı, yüksek teknolojiler, enerji, su kaynakları ve turizm alanlarındaki işbirliği konularını görüştü.

Bölgesel güvenlik ve istikrarla ilgili konulara ve Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin düzenlenme sürecine değinildi.

Nikol Paşinyan, Azerbaycan’ın etnik temizlik politikası sonucunda Dağlık Karabağ’da zorla yerinden edilmiş 100.000’den fazla kişinin insani sorunlarını ve Ermenistan hükümetinin bu sorunları aşmak için attığı adımları sundu.

ERMENİ HABER AJANSI