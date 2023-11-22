Irak Cumhurbaşkanı, 1915 Ermeni Söykırımı Anıtnı ziyaret etti

21 Kasım’da Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Ermenistan’a resmi ziyarette bulundu. Reşid, Ermeni mevkidaşı Vahagn Haçaturyan ile bir araya gelip dikkat çeken sözlere imza attı.

Ermenistan ziyaretinin siyasi, kültürel, ekonomik ve turizm alanlarındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığını söyleyen Reşid, şu ifadeleri kullandı:

“Bu, bir Irak cumhurbaşkanının Ermenistan’a yaptığı ilk ziyaret. Dolayısıyla bunu tarihi bir ziyaret olarak değerlendiriyorum. Konukseverliği ve sıcak karşılaması için Ermenistan’a minnettarım.”

Cumhurbaşkanı Reşid, başkent Yerevan’daki Ermeni Soykırım anıtını da ziyaret etti ve beraberindekilerle birlikte anıta çelenk koydu ve çiçekler bıraktı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan ile görüşen Reşid’in programında, Başbakan Nikol Paşinyan ve Meclis Başkanı Alen Simonyan ile temaslar da yer alıyor.

Irak Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamalarda, iki ülkenin çok güçlü coğrafi, kültürel ve sosyal bağları olduğunu vurgulup şunları ekledi:

“rak’taki Ermeni toplumuyla gurur duyuyoruz. Irak halkıyla bir arada yaşamaları çok eski zamanlardan geliyor.”

Ülkesinin şu anda hizmet sektörü reformlarını ele aldığını anlatan Reşid, Ermenistan gibi dost ülkeler de dahil olmak üzere uluslararası toplumun desteğine ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Ermenistan ile ticari işbirliği konusunda gelince ise Irak Cumhurbaşkanı büyük bir potansiyel bulunduğunu söylerken, karşılıklı ziyaretlerin artmasına katkı sağlamak amacıyla Ermenistan ile Irak arasında doğrudan hava ulaşımı kurulması çağrısında da bulundu.

ERMENİ HABER AJANSI