Balat Or-Ahayim Musevi Hastanesi yakınında antisemit eylem

Kendilerini hekim olarak tanımlayan bir grup genç erkek Balat’ta bulunan Or-Ahayim Musevi Hastanesi yakınında İsrail’i protesto etmek amaçlı eylem yaptı. Doktor olduklarını iddia eden kişiler üzerlerine beyaz doktor önlüğü giydiler ve kırmızı boyayla birbirlerinin önlüklerine kanı anımsatması adına el baskısı yaptılar.

Eyleme ait görüntüler sosyal medya aracılığı ile paylaşılırken, yayınladıkları videoda şu açıklamayı yaptılar: ‘Kanıksamayacağız. Normalleştirmeyeceğiz. Sindirilmeyeceğiz. Sabırla ve azimle hekimler olarak zulme karşı ‘Dur!’ diye haykıranlar olacağız. Şimdi tüm hekimlere ve sağlık çalışanlara çağrımızdır. Bu onurlu yürüyüşte rol alıp zulme karşı durmak adına her birinizi sessiz yürüyüş kervanımıza ses olmaya davet ediyoruz.’

20 Kasım 2023 tarihli videoyu paylaşan hesaplar, doktorların ‘kanlı’ önlükleriyle her cumartesi günü sessiz yürüyüş yaparak Gazze için nöbet tutacağını belirttiler.

İstanbul'daki duyarlı doktorlar Balat Hastanesi yakınında Gazze için nöbete başladılar. Katliam sona erene kadar devam edecek nöbet, her cumartesi sessiz yürüyüş ve basın açıklaması şeklinde devam edecek. pic.twitter.com/SMTfNTXFPs — Adem Özköse (@ademozkose) November 20, 2023

Balat Or-Ahayim Hastanesi 1898’den beri hizmet veren Türkiye Yahudi toplumuna ait bir azınlık vakfı hastanedir. Doktorların ve hastaların Yahudi olma zorluluğu yoktur. Hastanenin İsrail ile herhangi bir bağı bulunmadığı gibi, hastaneyi hedef göstermek kamuoyundaki antisemitizmi tetikleyecek niteliktedir. Türkiye Yahudi toplumu İsrail’in eylemlerinden sorumlu tutulamaz. Yapılan bu eylem ayrımcı ve antisemittir.

Balat Or-Ahayim Hastanesi de X üzerinden yaptığı açıklamayla hedef gösterilmesini kınadı.

Sosyal medyada eylem eleştirilirken Sabah Gazetesi de konu

https://www.avlaremoz.com/2023/11/22/balat-or-ahayim-musevi-hastanesi-yakininda-antisemit-eylem/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=balat-or-ahayim-musevi-hastanesi-yakininda-antisemit-eylem