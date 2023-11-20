Vakıf adına kiraya verdi parasını cebine attı

İstanbul Kadıköy’deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nde yaşanan dolandırıcılık skandalı pes dedirtti. Kiliseye bağlı Aramyan Uncuyan Mektebi ve Mezarlık Vakfı, 25 Mayıs 2022’de yaşanan dolandırıcılık olayıyla karıştı. İddiaya göre vakfın yönetim kurulu üyelerinden Arman Tomas H.(48), vakfın taşınmazını 909 bin liraya kiralayan turizm şirketi sahibi Salim A.(47) ile anlaşarak akıl almaz bir plan hazırladı.

SEDA NUR GÜNAYDIN

Salim A., vakıfla imzaladığı sözleşme gereği 909 bin lira kira bedelini vakfa ait banka hesabına yatırması gerekirken iddiaya göre parayı parça parça şeklinde Arman Tomas H.’ye ve özel şirketinin hesabına gönderdi.

İkilinin foyası ortaya çıkınca Arman Tomas H., 670 bin lira parayı Salim A.’ya iade etse de 239 bin lirayı kendi hesabında bıraktı. Kira bedelini ödemediği için kiracı turizm şirketi aleyhine İstanbul Anadolu 16. İcra Müdürlüğü’nce icra takibi başlatıldı. Alınan tahliye kararıyla Salim A.’nın şirketi, kiralanan yerden tahliye edildi.





ESKİ VEKALETNAME VE SAHTE EVRAK SUNDU



Kiralık taşınmaz içindeki malların satın alınması içinse Arman Tomas H.’ye yetki verilince ikili yeni bir tezgâh daha hazırladı. İddiaya göre önce vakıftan istifa eden Arman Tomas H., sonrasında Salim A.’nın icrasının kaldırılması için gerçeğe aykırı bir ibraname düzenledi. Vakfa dair bir yetkisi kalmamasına rağmen icra müdürlüğüne giden Arman Tomas H., eski tarihli vekaletnamesiyle alacağın tahsil edildiği ve icra takibinden vazgeçildiği yönünde sahte belge verdi. Pes dedirten bu oyunu ise tesadüfen icra müdürlüğünde bulunan bir vakıf yetkilisinin dikkati bozdu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada iki isim hakkında “Görevi kötüye kullanma” ve “Resmi belgede sahtecilik” suçlarından 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

https://www.sabah.com.tr/yasam/vakif-adina-kiraya-verdi-parasini-cebine-atti-6711042