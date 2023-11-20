Hırvatistan – Ermenistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Elemeleri.

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde heyecan devam ediyor. 10. haftada Hırvatistan – Ermenistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hırvatistan – Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hırvatistan – Ermenistan maçı 21 Kasım Salı günü saat 22:45’te S Sport ve S Sport Plus’ta canlı yayınlanacak.

https://www.aspor.com.tr/futbol/2023/11/20/hirvatistan-ermenistan-maci-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-euro-2024-elemeleri