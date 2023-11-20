Ermeni boksör, Azerbaycanlı sporcuya yenilgiye uğratarak Avrupa Şampiyonu oldu (Video)

Ermenistanı temsil eden boksör Ruslan Aslikyan, Azerbaycanlı bir sporcu karşısında galip gelerek 22 yaş altı gençler arasında Avrupa şampiyonu oldu.

Bu bilgi Ermenistan Boksfederasyonu tarafından paylaşıldı.

Ermeni boksör, rakibini tüm parametrelerde geride bıraktı.

Avrupa Şampiyonası’nda Ermenistan, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Elida Kocharyan da Avrupa şampiyonu oldu.

Rudolf Garboyan gümüş madalya kazanırken, Sona Arutyunyan, Erik Israyelyan ve Rafael Hovhannisyan 3. Sırada yer alıp madalya törenine katıldılar.

https://www.facebook.com/ArmenianBoxingFederation?ref=embed_video

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/11/20/Ermeni-boksör-Azerbaycanlı-Avrupa-Şampiyonu/262027