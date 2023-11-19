Paşinyan’dan Türkiye açıklaması: Daha önce böylesi olmadı

Ermenistan’ın Türkiye ile aktif bir diyalog içerisinde olduğunu söyleyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ‘Diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda şu ana kadar bir başarı elde edilemese de daha önce böyle bir aktif diyalog yoktu. Ancak Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkilerinin normalleşmesi, Ermenistan açısından en önemli faktördür’ dedi.

Ermenistan’ın başkent Erivan, ilk kez AGİT Parlamenter Asamblesi oturumuna ev sahipliği yapıyor. Oturumun kapanış konuşmasını gerçekleştiren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

PAŞİNYAN: ERMENİSTAN, TÜRKİYE İLE AKTİF BİR DİYALOG İÇERİSİNDE

Ermenistan’ın Türkiye ile aktif bir diyalog içerisinde olduğunu söyleyen Paşinyan, “Diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda şu ana kadar bir başarı elde edilemese de daha önce böyle bir aktif diyalog yoktu. Ancak Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkilerinin normalleşmesi, Ermenistan açısından en önemli faktördür” dedi.

Ermenistan-Türkiye sınırının üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaport sahiplerine açılması konusunun yakın gelecekte olumlu bir şekilde çözülmesini umduğunu ifade etti.

Paşinyan, “Bu çok sembolik bir adım olacak. Güney Kafkasya’yı dünyaya müjde veren bir bölge haline getirmeyi umuyoruz ve ben ülke olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu üstlenmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Devlet Gelir Komitesi Başkanı Rustam Badasyan, bu hafta başı yaptığı konuşmada Ermenistan-Türkiye sınırındaki Margara kontrol noktası inşaatının önümüzdeki hafta tamamlanacağını söyledi.

https://www.star.com.tr/dunya/pasinyandan-turkiye-aciklamasi-daha-once-boylesi-olmadi-haber-1828783/