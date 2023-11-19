Ogün Samast hakkında yeni iddianame

Cinayetten 16 yıl 10 ay sonra cezasını doldurarak tahliye edilmesi tepkilere yol açan Hrant Dink cinayeti faili Ogün Samast hakkında, yeni bir iddianame yazıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Ogün Samast için “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yasin Hayal’in “suç örgütü yöneticisi olmak”, Erhan Tuncel ve Ogün Samast’ın ise “suç örgütü üyesi olmak” suçundan ceza aldıkları ifade edilen iddianamede, Samast’ın 5 Aralık 2014’te savcılıkta verdiği ifadeye de yer verilerek, şunları kaydettiği aktarıldı:



“Erhan’la Yasin konuşuyordu. Ben de kulak misafiri oldum. Erhan’ın ‘Ramazan Akyürek ve Fuat müdür’ diye konuştuğunu duyunca döndüm dinledim. Yasin dedi ki, ‘O zaman sırtımız sağlam.’ dedi.”



Ogün Samast hakkında “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilemediği” ifade edilen iddianamede, Samast hakkında ele geçirilen bir kısım delillerin örgütün yönetici ve üyeleriyle belli bir irtibatının olduğunu, bu irtibatla şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender’le birlikte Samast’ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu anlatıldı.



İddianamede, Samast’ın “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek” suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi.



İddianame, incelenmek üzere İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.



Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast suç işlendiğinde 18 yaşından küçük olduğundan, cinayetle ilgili cezasını doldurarak geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Samast hakkında 220. madde kapsamındaki örgüt üyeliği hükmü ise zaman aşımından düşmüş, Samast bu nedenle ek bir ceza almamıştı.

(Anadolu Ajansı, Agos)

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29462/ogun-samast-hakkinda-yeni-iddianame