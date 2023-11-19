İsrailli silahlı yerleşimciler Ermeni Mahallesi’ni ele geçirmeye çalışıyor

Kudüs’te Ermeni Mahallesi’ni imar anlaşmasıyla ele geçiremeyen silahlı yerleşimciler işgale girişti. Saldırılara İsrail polisi destek verdi. Ermeni cemaati ve kilise yönetimleri yardım çağrısı yaptı.

Doğu Kudüs’te İsrail güvenlik güçleri tarafından desteklenen silahlı yerleşimciler, Ermeni Mahallesi’ne saldırdı.

Cemaatten yapılan açıklamada, silahlı grupların araç ve motosikletlerinden oluşan bir konvoyun geçtiğimiz çarşamba günü işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Ermeni Mahallesi’ne girdiği ve Ermenilerin elindeki bölgeyi gasbetmek istediği belirtildi.

İSRAİL POLİSİ DESTEK VERDİ

Ermeni Mahallesi’ni Koruma ve Yaşatma Hareketi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda tansiyonun yüksek olduğu ve İsrail polisinin İsrailli yerleşimcilere destek verirken 1’i çocuk 3 Ermeniyi “geçerli bir neden olmaksızın” tutukladığını aktardı.

Cemaatten yapılan açıklamada, “İsrail polisi, izinsiz girenleri uzaklaştırmak yerine, Ermeni mülkünü ele geçirmeyi amaçlayan birkaç yerleşimcinin varlığını sürdürmesine izin verdi” denildi.

Ermeni Mahallesi’ni kurtarma hareketinin kurucularından ve Kudüslü Ermeni Cemaati üyesi Hagop Djernazian, “Şu anda Ermeni ve Hıristiyan mahallelerinin bütünlüğü için mücadele ediyoruz” dedi.

🚨The Armenian quarter of Jerusalem is in danger!!!!

Now they( the police)claim to have permission to confiscate land by an israeli court.@SavetheArQ pic.twitter.com/CFKnI09SMr — Liana Margaryan 🇦🇲 (@lio___m) November 16, 2023

PATRİKHANE İLE ANLAŞMA İPTAL EDİLMİŞTİ

Anlaşmazlığın, Kudüs Ermeni Patrikhanesi’nin tarihi Ermeni bahçelerini kiralayan Zana Capital adlı bir şirketle lüks bir otel inşa etmek üzere “karanlık ve gizli” bir anlaşma imzalamasının ardından başladığını belirtti. Middle East Eye’a konuşan Hagop Djernazian, “Ne yazık ki bu anlaşma manipülasyon ve dolandırıcılık içeriyor” dedi.

Kudüs Ermeni Patrikhanesi ise 26 Ekim’de yaptığı açıklamada anlaşmanın iptal edileceğine dair bir mektubun projeyi yürüten şirketlere gönderildiğini duyurdu.

ŞİRKET VE SİLAHLI YERLEŞİMCİLER BİRLİKTE SALDIRIYOR

Djernazian, “26 Ekim’den bu yana, yerleşimciler tarafından desteklendiği ortaya çıkan sözde Zana Şirketi ve Eski Şehir’in demografik yapısını Yahudi çoğunluğa dönüştürmeye çalışan bir yerleşimci örgütü olan Ateret Cohanim, kışkırtmaya ve arazinin bir kısmını zorla ele geçirmeye çalışıyor” dedi.

Djernazian, İsrailli yerleşimcilerin, duvarları ve araziyi yıkmak için buldozerler ve kamyonlar getirerek cemaati ve Ermeni Mahallesi’ni kurtarma hareketini sindirmeye çalıştığını söyledi. “Dün ve bugün sözde şirket, İsrail polisinin desteği ve iş birliğiyle araziyi zorla ele geçirebilmek için bir güvenlik şirketi getirdi” dedi.

PATRİK VE KİLİSE BAŞKANLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Kudüs’teki Patrikler ve Kilise Başkanları adına da dün bir yazılı açıklamada yapıldı.

Açıklamada, “Kudüs ve Kutsal Topraklar’da yaşayan Hıristiyan toplumu olarak, Kudüs’ün Ermeni Mahallesi’nde son günlerde meydana gelen olaylardan duyduğumuz derin endişeyi paylaşıyoruz” denildi.

Ermeni Mahallesi’nin önemli bir bölümünün imara açılmasına ilişkin sözleşmenin iptal edildiğinin belirtildiği açıklamada, “Sözde müteahhitler, meseleyi uygun yasal kanallar aracılığıyla ele almak yerine, silahlı provokatörler tutmaya, park girişlerini engellemeye ve yıkım çalışmalarına başlamaya karar vermiştir. Bu olayların, benzer girişimler için emsal teşkil etmesi nedeniyle Kudüs’teki Ermeni varlığını potansiyel olarak tehlikeye atmasından endişe duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Provokasyonların “bölgedeki Ermeni varlığını silme tehdidinde bulunarak Hıristiyan toplumunun Kutsal Topraklardaki varlığını zayıflatmakta ve tehlikeye atmakta” olduğuna işaret edilen açıklamada, ilgili hükümet ve sivil toplum kuruluşlarına acil yardım çağrısında bulunuldu. (DIŞ HABERLER)

https://www.evrensel.net/haber/503852/israilli-silahli-yerlesimciler-ermeni-mahallesini-ele-gecirmeye-calisiyor