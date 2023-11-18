Heybeliada Ruhban Okulu’nun hikayesi film oldu

Belgesel fotoğrafçı ve sinema yönetmeni Alberto Modiano imzası taşıyan “Heybeliada Ruhban Okulu” kitabının ilham verdiği “Ümit Tepesi: Heybeliada Ruhban Okulu ve Mezunları” belgeseli, Adalar Vakfı ve Özel Zoğrafyon Rum Lisesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, 18 Kasım 2023 saat 18:00’de izleyicileriyle buluşuyor.

Belgesel fotoğrafçısı, sinema yönetmeni ve yazar Alberto Modiano’nun çektiği fotoğraflardan oluşan ve 2023 yılı yaz aylarında Adalar Vakfı bünyesindeki Adalı Yayınları tarafından yayınlanan Heybeliada Ruhban Okulu kitabı, 26-27 Ağustos’ta Büyükada’da gerçekleşen “Adalı Yazarlar, Adaları Yazanlar” edebiyat etkinliğinde ilk kez okurlarıyla buluştu.

Heybeliada Ruhban Okulu’nu konu eden film “Ümit Tepesi” başlığını taşıyor. 2016 yılında belgesel fotoğraflarla başlayan öyküye daha sonra film yapma düşüncesiyle devam eden Modiano, filmin oluşum sürecinde Türkiye’den 14 kişiyle görüşürken, Atina’da bulunan HRO mezunlar derneğinin buluşmasında da 13 kişiyle daha görüşme yaparak filmi tamamladı.

Adalar Vakfı ve Özel Zoğrafyon Rum Lisesi işbirliğiyle düzenlenen kitap tanıtımı ve film galası, 18 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 18:00’de Heybeliada Ruhban Okulu’nun da mimarı Periklis D.Fotiadis’in İstanbul’a kazandırdığı bir diğer okul olan Beyoğlu Özel Rum Zoğrafyon Lisesi’nde gerçekleşecek.

T24