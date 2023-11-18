EURO 2024 Avrupa Elemeleri‘nde heyecan sürüyor. 9. hafta maçlarında Ermenistan ile Galler karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ermenistan – Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Ermenistan – Galler maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 17:00’de S Sport ve S Sport Plus‘ta canlı yayınlanacak.
https://www.fotomac.com.tr/futbol/2023/11/18/ermenistan-galler-maci-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-canli-yayinlanacak-euro-2024-elemeleri
İlk yorum yapan siz olun