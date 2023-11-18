Boğaziçi Üniversitesi’nde 25 Kasım etkinlikleri düzenlenecek

BÜKAK, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlikler düzenleyecek. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te hafta boyu sürecek olan söyleşi, atölye ve dinleti, sunum ve oyun gösterimi etkinlikleriyle kadına yönelik şiddete dikkat çekilecek.

Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü (BÜKAK), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında etkinlikler düzenleyecek. Çeşitli etkinliklerin yanında Gazeteci Hediye Levent ile “İsrail-Filistin Savaşı ve Kadınlar” temalı bir söyleşi yapılacak.

İsrail-Filistin Savaşında kadınların durumu

Boğaziçi Üniversitesi’nde 25 Kasım etkinlikleri 21 Kasım Salı günü gazeteci Hediye Levent’le yapılacak söyleşiyle başlayacak. “Barışın Sesini Yükseltmek: İsrail-Filistin Savaşı ve Kadınlar” başlıklı söyleşide Hediye Levent, savaşın arka planını, İsrailli ve Filistinli kadınlar üzerindeki etkisini ve kadınların barış mücadelelerini anlatacak. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’teki Demir Demirgil Salonu’nda yapılacak olan söyleşi saat 18:30’da başlayacak.

“Kadına yönelik şiddet, savaş, militarizm ve emperyalizmle ilişkili”

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kampüste çeşitli etkinlikler düzenleyecek olan BÜKAK’lı öğrenciler, bu seneki etkinliklerini barış teması etrafında şekillendirecek. Öğrenciler, neden bu temayı seçtiklerini şöyle açıkladılar:

“Dünyada farklı bölgelerde savaşlar yaşanırken kadınlar olarak savaşı ve barışı tartışmanın, kampüste gündemleştirmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Kadına yönelik şiddeti, savaşı, ataerkiyi konuşurken militarizm ve emperyalizmle ilişkisine de değinmek gerekiyor. Militarizm ve emperyalizm de ataerkiden besleniyor ve onu besliyor. Dolayısıyla kadınların içinde bulunduğu savaş koşullarından nasıl etkilendiklerini ve bu koşullarla nasıl mücadele ettiklerini konuşmak aynı zamanda kadına yönelik şiddeti konuşmak anlamına geliyor.”

Etkinlik programı

Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü (BÜFK) ile beraber 22 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek atölye ve dinletide kadınlar savaşa karşı seslerini müzikle ve sanatla yükseltecek. “Kadınlar Barış için Söylüyor” etkinliği, saat 17.30’da Güney Meydan’da yapılacak.

23 Kasım Perşembe günü ise “Kadına Yönelik Şiddet: Cinsel ve Cinsiyetçi Şiddet Sunumu” yapılacak. Kadına yönelik şiddete dair temel kavramları ve kadına yönelik şiddetle mücadelede faydalanılabilecek kaynakları ele alacak sunum, saat 18.00’de Demir Demirgil Salonu’nda başlayacak.

24 Kasım Cuma günü Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’nun (BGST) “Zabel” oyunuyla etkinlikler son bulacak. Ermeni romancı, şair ve öğretmen Zabel Yesayan’ın hayatını konu alan oyun, saat 20.00’de Demir Demirgil Salonu’nda sergilenecek. Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (BÜO) ile beraber kampüse taşınan oyunun ardından fuaye olacak.

BÜKAK’ın 25 Kasım haftası etkinliklerine herkes davetli, etkinliklere katılmak için doldurulması gereken kayıt formuna buradan erişilebilir. Tiyatro oyunu için rezervasyon bilgilerine ise BÜKAK’ın Instagram hesabından ulaşılabilir.

(NK)

https://bianet.org/haber/bogazici-universitesinde-25-kasim-etkinlikleri-duzenlenecek-288113